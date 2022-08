¿Sabes quién es ‘Chaparro Chuacheneger’ y por qué se le menciona tanto en Perú?

Quizás lo conozcas o capaz no. Lo cierto es que la historia de ‘Chaparro Chuacheneger’ es igual de particular que su personaje. Este hombre apareció en Facebook y otras redes sociales y rápidamente se hizo famoso, no solo por su nombre artístico, sino también por su personalidad. Ahora conocerás quién es esta persona y por qué se habla de él en Perú.

Alejandro Rodriguez es un pintoresco y divertido comediante, nació en México y tiene 37 años. Alrededor del mundo es conocido como ‘Chaparro Chuacheneger’. Hace poco tiempo decidió sumergirse en el mundo de las redes sociales y hoy en día ya es bastante famoso. Esto gracias al contenido viral que sube a su Facebook e Instagram.

En el año 2018, Alejandro hizo su salto a la fama al publicar memes, fotos y videos relacionados con el humor. En algunos clips hace burla de las razones por las que no trabaja y en otras habla de su deseo por dejar de ser guapo.

‘Chaparro Chuacheneger’ posee millones de seguidores. En Facebook tiene 1 800 000; en YouTube, 232.000; Instagram, 163.000; y en TikTok, 47.800.

¿Por qué se habla de ‘Chaparro Chuacheneger’ en Perú?

Hace tan solo unos días, gracias a un diario local, se dio a conocer la historia de un peruano que era idéntico al mexicano ‘Chaparro Chuacheneger’. Se trata de Jonathan Sinarahua Panaifo, de tan solo 27 años. Este joven se gana la vida realizando obras de construcción civil en las zonas del Callao.

Los usuarios reaccionaron a la aparición de este personaje y opinaron que no solo su rostro, sus gestos y ese peculiar peinado también es idéntico al cómico mexicano, Alejandro Rodriguez.

El joven nacido en Yurimaguas contó que fue su amigo quien le dijo que se parecía bastante al divertido personaje de México. Al principio, se sorprendió porque no sabía quién era. Sin embargo, luego de revisar su contenido en redes, se propuso a imitarlo. En su primer video subido a TikTok, alcanzó las 2.000 visualizaciones en tan solo un minuto.

Tras proclamarse como el imitador de ‘Chaparro Chuacheneger’, Jhonatan contó que el mexicano se puso en contacto con él y agradeció su imitación. “Ya somos dos en el mundo, un peruano y un mexicano”, recordó el joven.