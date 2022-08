A nadie le cae mal unos días de descanso, más aún cuando son pagados. Sin embargo, un hombre quiso pasarse de listo con un certificado médico, sin imaginar que su osadía le pudo costar hasta el puesto de trabajo. La historia no tardó en viralizarse en Twitter.

Un hombre acudió a una médico, quien le expidió un certificado y lo incapacitó solo por dos días de su empleo. No conforme con el breve descanso, el sujeto agregó el número ‘1′ a la solicitud y terminó yéndose a reposar tres semanas con goce de haber.

Afortunadamente, los empleadores descubrieron el engaño, pues llamaron a la doctora que emitió el certificado para constatar el número de días que le había otorgado para la incapacidad.

Fue en ese momento que personal del Departamento Médico del Trabajo y del Municipio de General Pueyrredon en Argentina notó que el hombre, que presta servicio para el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, había adulterado el certificado con la finalidad de irse a descansar 21 días con el sueldo pagado.

La doctora descartó que haya otorgado 21 días de descanso médico al trabajador. Foto: captura de Perfil

Esta no sería la primera vez que el empleado habría falsificado tales documentos. El año pasado, el sujeto se ausentó de su trabajo alegando que había sido contagiado con COVID-19, pese a que no esperó los resultados del hisopado. Finalmente, el examen dio negativo, sin embargo, el hombre no se presentó a laborar.