No cabe duda de que las redes sociales son capaces de exponer un hecho a gran escala. Este es el caso de Eduardo Vargas Gonzales, un joven oriundo de Huamachuco, distrito de La Libertad. Él se hizo viral en TikTok por contar su experiencia al ser víctima de un ‘cambiazo’.

Este muchacho contó que un estafador le ofreció un móvil Samsung a cambio del suyo y 50 soles más. Él accedió a la compra y, cuando se percató, el ladrón le había dado un pedazo de vidrio. Aunque el motivo principal por el que se hizo viral fue su peculiar forma de nombrar a un teléfono. El suceso logró conmover a miles de usuarios.

En su declaración para HCO TV Huamachuco, Eduardo reveló que un sujeto se acercó a él en la calle a ofrecerle un moderno smartphone, puesto que necesitaba dinero para irse a Trujillo y se había quedado sin pasaje. Sus palabras lo conmovieron y accedió a la compra.

“Estaba en la plaza y un chico me dijo para venderme su celular. Me dijo: ‘Dame tu celular y 50 soles más’. Él me mostró el celular Samsung Galaxy A51 y yo era aficionado a ese celular. Se lo di y se lo ha llevado con los 50 soles”, contó en la entrevista.

Sin imaginar que se trataba de una estafa, el joven de 19 años le dio el teléfono que utilizaba para sus estudios. Luego de realizar el trato, revisó el equipo, el cual venía en una carcasa. Lo abrió y se dio con la sorpresa de ver un trozo de vidrio.

Además, pidió que capturaran al ladrón. “Me costó 859 soles el celular que se robó”, dijo. De inmediato, el hecho se volvió viral y lejos de las bromas que atrajo su anécdota, miles de cibernautas decidieron brindarle su apoyo.

La entrevista en YouTube acumula más de 200.000 reacciones, además de 23.000 comentarios. Tras haber perdido su herramienta de estudio, Eduardo relató que fueron 10 meses de trabajo en la chacra lo que le costó comprar el dispositivo.

Tras la viralización de su caso, personas del Perú y el extranjero se sumaron a la ayuda y realizaron donaciones monetarias a la cuenta del muchacho. Esto hizo que Eduardo pueda adquirir un nuevo equipo y poder continuar con sus clases virtuales.

Su padre también aprovechó las cámaras para agradecer a las solidarias personas. “Hemos tenido llamadas de distintos sitios. Han apoyado a mi hijo para que tenga su celular y él ahora ya tiene su celular, estoy agradecido con eso”, dijo.

Para finalizar, Eduardo recomendó a la población no comprar ningún producto que te ofrezcan de manera dudosa en la calle. Finalmente, su historia tuvo un agradable desenlace.

Tras este hecho, el joven cuenta ahora con un perfil en TikTok, en el que suele subir contenido de comedia. Gracias a que los usuarios lo reconocen por su caso, ha conseguido miles de seguidores, aunque las bromas lo siguen persiguiendo.

“¿Para eso querías celular?”, es uno de los comentarios que más se repite en sus videos de parodias. Cabe resaltar que él toma con mucho humor las imitaciones de su entrevista que circulan en TikTok.