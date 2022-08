¿Qué canciones dicen una cosa pero significan otra?

La música es una parte imprescindible de la vida de muchas personas. Seguramente conoces a alguien que dedicó Every Breath You Take a algún amor de adolescencia. Tal vez, tuviste a algún amigo que cantó a viva voz Bohemian Rhapsody ¿Qué tal tú? ¿Alguna vez bailaste al ritmo de Poker Face de Lady Gaga o La Macarena?

Estas temas, tan conocidos, que sonaron y siguen sonando en muchas radios continúan despertando despertando una intensidad de emociones... Pero, ¿y si te dijeran que no significan lo que uno pudiera creer a la primera impresión, qué pensarías? No te lo creerías, ¿verdad?.

Muchas veces, nos dejamos llevar por el ritmo pegadizo o por el momento y no tomamos atención a lo que quieren decir las letras. Sin embargo, si escuchas cuidadosamente los detalles de las composiciones capaz puedes descubrir algo totalmente diferente a lo que podrías esperar. ¿Quieres conocer algunos de estos temas? Entonces, echa una mirada a esta nota.

Poker Face - Lady Gaga

Una canción vibrante, divertida de bailar, uno de los temas más icónicos de la discografía de Lady Gaga. ¿Pero de que va realmente? En una palabra: bisexualidad. La cantante estadounidense ha revelado en varias entrevistas que “Poker Face” trata de una expresión de su propia sexualidad, de ella misma “estando en una relación con un hombre pero pensando en mujeres”, situación que causaría la “cara de póquer”.

Lady Gaga en el show de medio tiempo del Super Bowl. Foto: AFP

Macarena - Los del Río

En los 90, la canción del dúo español Los del Río sonaba en todas las fiestas habidas y por haber, y aún hoy, su coreografía sigue siendo recordada por muchos. ¿Pero cuál era su historia? Si resistes las ganas de bailar y prestas atención, podrás deducir que la canción iba sobre una infidelidad. Más precisamente, la letra narra sobre como Macarena aprovecha como su novio está fuera de la ciudad para engañarlos con dos de sus amigos.

La 'Macarena' logró posicionarse durante 14 semanas consecutivas como la canción número uno en la lista Billboard de los Estados Unidos. Foto: difusión

Bohemian Rhapsody - Queen

Hay que ser justos. El significado real de esta canción es difícil de adivinar y no hay consenso sobre lo implica. Aunque, tras el éxito de la película homónima que cuenta la vida del cantante Freddie Mercury no han sido pocos los fanáticos que han indagado sobre este éxito de Queen. ¿El veredicto? Buena parte de los investigadores afirman que el tema habla de la aceptación de la homosexualidad por parte del propio Mercury.

Freddie Mercury se sentía particularmente orgulloso de Bohemian Rhapsody. Foto: Agencia AFP

Every Breath You Take - The Police