¿Por qué nunca entraba tu llamada en “Zapping zone”? Descubre el gran misterio que hubo detrás

¡Misterio descubierto! Entre el año 2000 y 2012, se emitió un programa de televisión para los más chicos de la casa que vivían en los diferentes países de Latinoamérica, por la señal de Disney Channel. Una de las secuencias favoritas era participar a través de una llamada telefónica para ganar premios relacionados con las series de sus artistas favoritos. Desafortunadamente, muchos se quedaron con las ganas y jamás supieron la razón del por qué no hubo una atención.

Ante ello, una de las conductoras fue consultada en una reciente entrevista por esta situación. Durante la conversación, reveló el secreto mejor guardado y dejó sin palabras a los usuarios, quienes alguna vez soñaron con participar de los juegos.

La verdad detrás de “Zapping zone”

Según Carla Medina, el programa era grabado en un set situado en Argentina. Cuando los menores se querían comunicar con ellos, una contestadora era responsable de escucharlos para guardar sus datos personales.

Luego, pasaban un proceso parecido a un casting para ser seleccionados por los productores. En su mayoría, elegían a los más extrovertidos de cualquier país para que pudieran aparecer por unos minutos.

En el transcurso de los días, los pequeños televidentes eran sorprendidos alrededor de las 6.00 a. m. a consecuencia de la diferencia de hora. Por ello, era un reto manejarlo a larga distancia y que ellos solo escuchan por teléfono más no lo veían en sus televisores.

Usuarios reaccionan a las llamadas de “Zapping zone”

Un joven identificado como Jose Andres Pop utilizó su cuenta de TikTok para contar a través de un video los detalles detrás de “Zapping zone”. De inmediato, los usuarios aprovecharon para contar sus propias experiencias.

“Participé escribiéndoles en DisneyLatino, en mi caso sí fue en vivo porque recuerdo que el juego era guiar al camarógrafo y buscar algo en el set”, “A mí nunca me devolvieron la llamada y eso que dejé mis datos”, “A mí me tocó participar, el registro lo hice en DisneyLatino y sí confirmo que me marcaron días después a las 6 a. m. pero fue una linda experiencia”, fueron algunos comentarios.