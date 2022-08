Elizabeth Ogaz, la mujer que dijo ‘la vístima’ es víctima de acoso tras viralizarse en redes sociales

En 2019, Elizabeth Ogaz saltó a la fama por pronunciar mal la palabra ‘víctima’ y decir ‘vístima’ en su lugar durante una entrevista televisiva al referirse a María Inés Facuse, la entonces esposa de Sergio Jadue, dirigente del fútbol chileno procesado por corrupción en el escándalo de la FIFA.

Desde entonces, no faltaron los memes. Ogaz se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las personas más memorables del mundo, pero no todo es felicidad, pues, desde entonces, ha sido atacada por personas que la reconocen cuando la ven en la calle y le hacen comentarios agresivos, le piden fotos e, incluso, la atacan.

“Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mí me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, compartió Ogaz a Chile TV. “Esto para mí no es gracioso. Yo tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras. Me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle”, agregó.

Malas experiencias

Ogaz recordó que, en una ocasión, la policía local tuvo que intervenir y calmar a las personas que la acosaban mientras hacía la compra. “Me siento mal porque no podemos ni salir a la calle, ayer fuimos de compras al supermercado y la gente nos miraba y se reían, nos molestaban y gritaban cosas, hasta nos pedían fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme”, confesó.

A pesar de lo que había pasado, mencionó que la Policía también se burló de ella. “Hoy me sentí mal, estaba de compras y no podía seguir caminando, la policía tuvo que recogerme y llevarme a casa. Pero cuando llegué, y me bajé de la patrulla, una vecina me preguntó qué me pasaba, y uno de los policías dijo que ¡solo está jugando a la ‘vístima’!”, agregó.

El rol de los medios de comunicación

Ogaz también acusó a los medios de difundir el odio hacia su persona al burlarse de ella en la televisión y reírse de su error.

“El otro día me vi en el programa ‘Morandé con compañía’, y todos se reían a costa mía. Es una irresponsabilidad de los medios porque me están haciendo bullying, están haciendo dinero a costa mía, no saben ni lo que estoy pasando”, concluyó.

