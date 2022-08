¿Quién es Marlene Engelhorn, la joven que rechazó millonaria herencia porque “no podría ser feliz”?

La suerte de pocos y el deseo de muchos. ¿Quién podría rechazar una herencia millonaria? Aunque parezca algo fácil de decidir, existen personas que no están de acuerdo en recibir los ingresos familiares por los que uno no trabajó. Este es el caso de Marlene Engelhorn, una joven alemana de buena posición socioeconómica. A través de YouTube, se conoció su peculiar historia, quién es y por qué rechazó la cuantiosa fortuna.

Actualmente, Marlene Engelhorn de 30 años, cursa la carrera de Lengua y Literatura Alemana en Viena (Austria). También fue parte de la iniciativa denominada ‘Taxmenow’, que promueve la conciencia de clases y exige la redistribución de riqueza, como el pago de impuestos más altos para los millonarios.

Una entrevista realizada a fines del año pasado y difundida por el canal de YouTube M. Molli expuso las razones por las que Engelhorn se negó a recibir el 90% de la millonaria herencia familiar. “Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento. No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo. No podría ser feliz”, aseguró.

Según medios internacionales, la abuela de Marlene se ubica en el puesto 687 de la lista de Forbes sobre las personas más ricas e influyentes del mundo y es debido a que su familia fue una de las fundadoras de BASF, compañía química reconocida. “No es que no quiera ser rica, solo que no quiero ser tan rica. No es una cuestión de voluntad, sino de equidad”, expresó.