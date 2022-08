¿Quién es Liliana Chelli, la duendóloga que dedicó 40 años de su vida al estudio de duendes?

Hace unos meses se hizo viral Mafe Walker, una mujer que asegura hablar la ‘lengua’ de los alienígenas, pero fue desmentida por los internautas de la red. Ahora ha comenzado a resonar el nombre de la argentina Liliana Chelli, una duendóloga que se autodenomina “especialista en duendes, gnomos, hadas y otros seres”. Resulta que a través de YouTube se compartió un video que capta la imagen de un supuesto duende dentro de la Universidad de Lomas (UNLZ), en Buenos Aires, Argentina.

A raíz de la grabación captada por uno de los miembros de seguridad, muchos argentinos recordaron a la tan conocida duendóloga. Por esta razón, el diario La Unión entrevistó a la especialista en el tema para conocer de cerca por qué aparecen este tipo de videos sobre supuestas apariciones de duendes. “Cuando hay elementos antiguos como en este caso, vías de tren viejas que hay en alguna zonas del predio, pueden manifestarse. Este video tiene mucho de cierto, no es un montaje ni algo armado”, aseguró.

¿Cuál fue su primera experiencia con duendes y por qué se dedica a ello?

El portal de noticias español El Mundo también conversó con Liliana Chelli. Ella reveló que desde los seis o siete años comenzó a ver duendes. Sin embargo, sus familiares no creían que eso fuera posible, por lo que se volvió una niña “solitaria”.

Chelli agregó que solo le quedaba jugar con estos seres extraños, quienes la animaban mientras compartía sus juguetes con ellos. También contó que en la escuela sufrió bullying por esta razón.

“Me interesaba más la compañía de los duendes que la de las personas, porque ellos me entendían. Me llaman ‘la brujita Lili’”, expresó la duendóloga.

Ofrece talleres y productos para tener experiencias cercanas con duendes

Asimismo, encontró su pasión en este tema, ya que pocas personas reconocían haber sido testigos de la presencia de duendes o hadas. Fue así que se propuso dedicar su vida al estudio de estos para que otros puedan tener un encuentro con ellos.

“En lugares donde hay naturaleza, las montañas o cerca de algún lago; en la plaza Mayor de Madrid, por ejemplo”, señaló.

Imparte talleres a las personas que tienen interés en estos seres. Además, vende duendes de resina, bálsamos y espráis para tener más posibilidades de toparse con algún duende. “Es creer para ver”, afirmó.

Por otra parte, su popularidad creció con un meme viral con la siguiente frase: “Quien no trabaja es porque no quiere”. Sobre el tema, la duendóloga expresó que lo toma con gracia, pues no le molesta en absoluto ello, ya que desde niña tuvo este tipo de experiencias. “Si creyeran un poco, ya verían cómo cambian sus vidas”, sentenció.

Actualmente, Chelli está casada y tiene dos hijas que se graduaron de la carrera de Derecho.