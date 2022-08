No cabe duda de que los animales domésticos continúan robándose la atención de todos en las redes sociales. Esta vez te contamos la historia de Jinx, una gatita que, tras ganar gran fama en internet, hoy se consagra con el título de alcaldesa de un pueblo de Michigan (Estados Unidos). ¿Sabes quién es esta tierna gatita negra? A continuación, conoce su historia.

Desde muy pequeña, esta gatita llamada Jinx Sploinky Scoot se hizo muy popular, pues su aspecto físico llamaba mucho la atención cuando su dueña subía fotos y videos de la minina en internet en 2018.

“Tenía ojos grandes y a medida que crecía, sus ojos no se hacían más pequeños y también noté que tenía pies grandes. Ella no tiene una condición y el veterinario dice que está sana. Tampoco es tan ágil como la mayoría de los gatos y es un poco torpe. Solo aprendió a aterrizar de pie hace un año”, contó Mía, la dueña de esta gatita al portal New York Post.

A medida que crecía, Mía compartía cada momento de su gatita en Twitter e Instagram. Tras alcanzar gran popularidad, la joven hizo una broma en Twitter: “¿Imaginan que Jinx se postulara para presidente?”, escribió.

De inmediato, recibió varias respuestas de los internautas y ellos le aseguraron que en Michigan podías pagar una suma de dinero para ser alcalde por un día del pueblo de Hell (infierno en español).

Esto alentó a Mía a lograr su cometido: que Jinx fuera alcaldesa del lugar durante 24 horas. Resulta que este pueblo tiene una divertida dinámica llamada “Mayor of the Day”, la cual consiste en que cualquier persona o animal puede ser nombrado alcalde tras pagar una suma de 100 dólares.

La cuota incluye un certificado de proclamación de alcalde, una taza de recuerdo, una camisa y una pequeña placa del pueblo de Hell. “Alcaldesa de Infierno, Michigan hoy, alcaldesa de nuestros corazones para siempre”, fue el mensaje que compartió Mía en sus redes sociales.

Pese a que su ‘mandato’ ya terminó, esta tierna gatita no deja de ser una de las favoritas en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde ya cuenta con más de 700.000 seguidores.