Arianna Yantas, la pequeña escritora que creció entre libros, presenta 2 cuentos infantiles

Todos debemos perseguir nuestros sueños. Desde que Arianna Yantas Huamán estaba en la barriga de su madre, escuchó los más tiernos cuentos de la boca de su padre. Ambos esperaban a su primera hija con muchas ansias de enseñarle todo lo bueno que existe en nuestro planeta. Fue así que comenzaron a comprar más libros para que todo esté listo para su nacimiento, que ocurriría un 29 de enero de 2010. Sin embargo, ellos no llegaron a presagiar que su primogénita sería la escritora más joven de la Feria Internacional del Libro de Lima 2022.

Actualmente, Arianna tiene 12 años, pero su carrera como autora de cuentos para niños comenzó justo en medio de la pandemia, a los 10 años. La República conversó con ella para saber qué la inspiró a realizar un auspicioso proyecto literario a tan corta edad.

Primeros pasos junto a sus padres y los cuentos

Su primer acercamiento a la lectura, como comentamos al inicio, se dio mientras aún estaba en la barriga de su mamá, Miriam Huamán. El papá de Arianna había leído que los bebés podían escuchar todo lo que uno hablaba cuando estaba cerca a ella, así que de inmediato compró cuentos para leerle.

Según cuenta Percy Yantas, él leía todas las noches para Arianna, cuyo gusto por las historias fue creciendo hasta convertirse en un hábito. Esto ocurrió pese a que la menor es bastante hiperactiva, puesto que estaba inscrita en varias actividades, tales como clases de marinera, natación, tenis, karate y baile moderno.

“Al inicio era muy tímida. Hasta los 6 años, mis papás buscaron formas para que me pueda desenvolver y cuando me inscribieron en baile moderno, me pusieron en un grupo de niñas de 12 años. Ellas me dieron la confianza y cuidaron en los ensayos; a partir de ahí todo cambió”, expresó la joven escritora.

Arianna y su otra pasión, bailar marinera. Crédito: Percy Yantas

“Convexo” y “Abracadabra”, obras que inspiran valores y el amor familiar

Asimismo, a los 6 años, Arianna se anima a escribir historias sobre sus propias anécdotas. Luego, al cumplir los 10 años, con el fin de ayudar a otros niños y concientizar sobre el bullying, logra escribir su primer cuento “Convexo”, basado en las diferencias que cada persona tiene y lo importante que es comunicarse con la familia.

Este pintoresco cuento lleno de figuras geométricas está en su segunda edición a cargo de la editorial Zafiro y cuenta con las ilustraciones de Daniel Maguiña.

Por otra parte, “Abracadabra: la magia está en nosotros” es un cuento más largo y con muchas aventuras. Esta obra en particular toca diversos temas como la pérdida de un familiar, el tiempo en familia, cómo manejar situaciones de estrés y la empatía con otros.

Raúl y Romulfo son los personajes principales de “Abracadabra” y, según nos cuenta su autora, también el nombre de sus dos queridos abuelos, que lamentablemente fallecieron, pero a quienes siempre lleva presente. “Cada personaje tiene mucho de mí y de mi familia”, dijo Arianna.

Ambos ejemplares pueden encontrarse en la FIL Lima 2022, en el stand 77 del Grupo Quimérica, hasta el 7 de agosto.

Reconocimientos y logros de Arianna Yantas con tan solo 12 años

Arianna fue invitada de honor en la 6.ª Feria Metropolitana del Libro Lima Lee 2021 y participó en la Feria del Libro del Bicentenario. Por si fuera poco, a fines del año pasado recibió el reconocimiento de la Municipalidad de Junín con la medalla de la ciudad por su obra “Convexo”.

Además, sus dos libros cruzaron las fronteras y se pueden encontrar en la Biblioteca Cervantes de Múnich, en Alemania.

No hay duda de que el apoyo de sus padres fue fundamental para el desarrollo de sus habilidades, puesto que no solamente ha sido reconocida en el ámbito literario, sino también como bailarina profesional de marinera, pues ganó diversos concursos a nivel nacional. Por último, Arianna resaltó que la creatividad puede surgir a temprana edad: “Los niños tenemos muchos talentos”.