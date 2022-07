Para las personas que su idioma original es el español, es complicado seguir la letra de una canción en inglés debido a que no logran una correcta pronunciación de las palabras. Sin embargo, eso no impide que la disfruten a su propio estilo y manera. Por ello, se animan a grabarse cantando para compartirla en redes sociales, a tal punto que se suelen volver virales y se crean memes que son copiados por miles.

Un claro ejemplo son ‘Wenomechainsama’ y ‘Turi ip ip ip’, los cuales nacieron a consecuencia de una mala traducción. A pesar de que tienen años de que fueron creados, todavía los usuarios los siguen usando en sus videos para TikTok. En esta nota, te explicamos cómo se dieron a conocer y cuál es su verdadero significado.

Origen de ‘Wenomechainsama’

El DJ británico Calvin Harris lanzó su tema titulado “Wen i met you in the summer”. De inmediato, ocupó la lista número 1 de los rankings en el mundo por su pegajoso sonido.

Por esta razón, un usuario realizó una versión para entender y decir mejor cada verso. Después, la usó en una conversación protagonizada por unos hámsteres para mostrar una situación divertida.

“Me pregunto qué me dirías si pudieras hablar”, empieza el diálogo. Entonces, el diminuto animal le responde con un “Wenomechainsama” que sería el nombre de la canción que también se hizo famoso como “Summer”.

Origen de ‘Turi ip ip ip’

En noviembre de 2014, un youtuber identificado como Electro-Light subió un clip de una singular melodía que la nombró “Symbolism”. Debido a su ritmo, varios sacaron un pequeño fragmento para convertirlo en un meme.

En ella, se escucha un ‘Turi ip ip ip’, que ahora está causando sensación en TikTok. Recientemente, un joven con el usuario de Cappeman1 lo empleó para ponerlo en un clip en el que aparecen dos perros interpretando la música.

Por otro lado, se dice que su significado tiene que ver con añadir algo divertido a un hecho difícil. En ocasiones, se crean charlas ficticias para representarlo y darle un final inesperado que deja asombrado a más de uno.