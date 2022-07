Palomo, el tierno perrito que ‘vende’ chicharrones con su dueña para ayudar a su familia

Los animalitos domésticos son la alegría de la casa y el orgullo de su familia adoptiva, puesto que se ganan el cariño de los suyos con sus acciones desinteresadas. Esto mismo fue lo que le ocurrió a Palomo, un perrito de 15 años (aproximadamente 105 en edad canina) que se convirtió en el mejor compañero de trabajo de la señora Silvia. La singular historia del peludito impactó a cientos de usuarios de distintas redes sociales como TikTok y Facebook.

En la ciudad de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, México, se encuentra la familia de Palomo, la cual incluye a nueve canes más. Su dueña Silvia prepara diariamente chicharrones y luego camina en búsqueda de clientes junto a su fiel “hijo”, tal como ella lo llama de cariño.

Sin embargo, Palomo no solamente ayuda en la venta de chicharrones, sino también ofrece una variedad snacks como canchita, palitos de yuca y otros. Es así como su cuidadora le elaboró un chaleco especial para que pueda apoyarla llevando algunos productos más, a fin de ofrecerlos a los transeúntes en sus paseos.

La historia del can tocó el corazón de miles de internautas en TikTok, quienes no dudaron en felicitar al pequeño Palomo por su gran labor con Silvia. Hasta el presente, el reportaje que se dedicó a esta linda mascota obtuvo más de 20.000 reproducciones en la plataforma de videos.

