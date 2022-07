Canciones que fueron muy populares y que no parecen haber sido lanzadas hace más de 20 años

¿Formas parte de esa generación? Los tiempos que vieron nacer el nuevo milenio trajeron consigo muchas canciones que se pusieron de moda y rompieron las expectativas en ese momento. Estos temas musicales que se hicieron virales en YouTube son tan populares que cualquiera podría pensar que han sido creados recientemente; sin embargo, tienen más de 20 años de ser lanzados. Aquí te presentamos algunos de ellos.

Son muchos los temas populares que todavía se siguen coreando en muchos lugares. Algunos de estos son Britney Spears - (You drive me) crazy, Eminem - Stan ft. Dido, Britney Spears - Oops!...I Did It Again, Chayanne - Torero, David Bisbal - Ave María, entre otros.

Canciones que tienen más de 20 años desde su lanzamiento

Britney Spears - (You drive me) crazy.

La princesa del pop Britney Spears llegó a su apogeo en este tiempo al sacar este conocido tema musical. Esta canción pertenece a su disco de 1999 llamado Baby one more time, el cual estaba compuesto por varios hits de la cantante. Hasta la fecha sigue reuniendo millones de visitas en YouTube.

Eminem - Stan (Long Version) ft. Dido

Para muchos, esta canción del rapero Eminem fue aquella que lo colocó en la palestra. Una verdadera obra de arte del álbum The Marshall Mathers LP. El rapero estadounidense incorporó a este tema el simple empleado en el tema de Dido Thank You.

Bon Jovi - It’s My Life (Official Music Video)

Al empezar el 2000, el dance y los sonidos electrónicos se volvieron bastante populares y escuchados alrededor del mundo; sin embargo, el pop rock seguía y sigue siendo inolvidable. Sobre todo para los fanáticos de Bon Jovi, quien hizo deleitar a su público con esta canción de su álbum Crush.

Christina Aguilera - Ven Conmigo (Solamente Tú) (Video Oficial)

En los años 2000, Cristina Aguilera comenzó a incluir en su repertorio canciones de pop realmente disfrutables, algunas de ellas son Genie in a Bottle, What a Girl Wants o esta Come On Over Baby (All I Want Is You). Esta canción fue un éxito en su versión castellana.

Chayanne - Torero (Vídeo Oficial)

Para cualquier persona que haya vivido en los años 2000, es imposible olvidarse la letra de la canción interpretada por Chayanne. Hasta el día de hoy este tema musical sigue siendo bailado por sus fanáticos. La letra fue compuesta por los hermanos Estéfano y Marcello Azevedo. Esta canción forma parte de su álbum llamado Grandes éxitos del 2002.

Aserejé (The Ketchup Song) [Spanish Version] - Las Ketchup

De una forma impensada, el grupo de chicas Las Ketchup alcanzó la fama con este pegajoso tema musical, el cual tuvo como fecha de estreno en octubre del 2002. La canción fue grabado en español y portugués, suficiente para obtener certificaciones en más de 15 países. Aserejé fue un éxito debido a que se vendieron más de ocho millones de copias.

David Bisbal - Ave María

David Bisbal incorporó Ave María a su primer disco, Corazón Latino. En el año 2019 este tema musical fue catalogado como la mejor canción española de los 2000. En ese mismo año fue versionada por Marta Sango y Agoney Hernández en un programa de televisión.