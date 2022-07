¿Quién es Elán, la popular tiktoker que se hizo viral por dar consejos a sus seguidores?

La cantante e influencer Elán cobró mucha notoriedad en TikTok y otras redes sociales hace algún tiempo, cuando empezó a dar consejos a sus seguidores. En algunas de sus sugerencias, usaba un tono serio y otras eran irónicas. Desde ese momento, la mujer ganó mucha popularidad y tuvo un considerable crecimiento. En la actualidad, está incursionando en la escritura del libro “La guía práctica para ser feliz (o tantito menos miserable)”.

Elán Sara DeFan, de 38 años de edad, se volvió famosa al publicar un video en el que hablaba de las personas que “no aguantan nada”, aquellas que, según ella, “se ofenden por todo”. Como era de esperarse, esto generó críticas a su favor y en contra, pero también le ayudó a ser el centro de atención en ese momento.

Hace poco tuvo una entrevista para una radio acerca de su obra literaria, en la que habló y profundizó sobre el impacto que tuvo en internet y cómo fue que comenzó a dar recomendaciones.

“Con la música alcancé varios territorios que nunca pensé, pero es increíble lo que hacen las redes sociales, o sea, te avienta para lados que dices ‘órale’ y conoces personas. Los últimos tres años de mi vida han sido una absoluta locura, abrí un espacio que nunca pensé”, comentó Elán al dar detalles sobre su experiencia en TikTok.

“Tal vez no sea para todos. Hay muchas personas que dicen ‘¿esta qué tiene?’, porque piensan que realmente estoy dando consejos… que me siento por encima de los demás y no, es diciendo ‘yo he hecho tanta tontería que te voy a decir lo que yo haría’”, expresó.

La cantante contó que ella se considera muy transparente y a veces no abarca todos los aspectos de su vida porque algunos son solo para ella, pero siempre ha tratado de transmitir cómo es que ella prefiere vivir. Asimismo, comentó que ve su actividad virtual como un trabajo.

Elán finalizó su entrevista al mencionar que también es motivación decir: “No hay problema si estás desmotivado, es normal sentirse triste, desamparado, solitario. Si yo detrás de un celular te puedo hacer sentir menos mal, ya logré lo que quiero hacer”.

Ella todavía sigue estando activa con sus consejos en su cuenta de TikTok @_elan__.