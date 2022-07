Hombre que se negaba a tener un gato cierra temprano su tienda para celebrarle su cumpleaños

A través de un grupo de Facebook, la internauta Tatiana Cox dio a conocer la historia de amor entre su padre y el gato de la familia, Joréu. “Él no quería un gato en la casa”, escribió la joven en el pie de foto de la publicación.

No obstante, su amor por el animalito floreció a tal punto que cerró su negocio antes de tiempo para celebrar el cumpleaños número cuatro del felino.

La fiesta de Joréu tuvo la temática de ”El Rey León” de Disney. Por ello, los dueños del felino le pusieron una peluca para que tenga similitud con Simba, el personaje principal de la recordada película. Además, la decoración giraba en torno a dicho tema.

Tatiana Cox también contó en la publicación viral de Facebook que, días antes, su padre había advertido a todos los clientes de su negocio que su local iba a cerrar temprano por el cumpleaños de Joréu.

Los usuarios no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron diversos comentarios. “Me encantó la historia, me encantó la foto, me encantó todo”, “¡Gato siendo un gato con esa cara de ingratitud y su padre con una sonrisa!” y “¡Dios mío, qué post tan maravilloso!” fueron algunos de ellos.