¿Conoces la leyenda del Chullachaqui, el ser de la selva peruana que adopta la apariencia de una persona?

En diferentes partes del Perú existe una interesante variedad de leyendas con personajes misteriosos y momentos sobrenaturales que hasta ahora no se sabe si son reales o no. Lo cierto es que los pobladores de la Amazonía peruana han relatado a lo largo del tiempo sobre la presencia de seres mitológicos, y probablemente uno de los más conocidos es el Chullachaqui.

El Chullachaqui es comúnmente descrito como un duende de cuerpo pequeño, con forma de niño, pero cara de adulto. Los pobladores peruanos aseguran que tiene un pie humano y una pata de venado o de sajino.

El ser que cuida al bosque

Se dice que su función principal es cuidar el bosque, a la flora y fauna. Por ello, aquel que tala árboles o caza animales es castigado por este ser místico, que tiene la capacidad de adaptar la forma de un miembro de su familia, un amigo cercano, o una persona amable, para llevar a sus víctimas hacia las profundidades de la selva, desde donde pocas veces pueden escapar.

Sin embargo, hay pobladores que afirman que el Chullachaqui otorga una provisión de recursos del bosque a las personas que son justas o que son de su agrado.

Pobladores aseguran haber tenido interacción con el Chullachaqui

El youtuber mexicano Luisito Comunica llegó a la Amazonía peruana para documentar sobre el Chullachaqui. Allí pudo conversar con los pobladores, quienes aseguraron haber tenido contacto con este ser mítico que causa terror en la jungla del país.

“Me llamó por mi nombre, yo no le hacía caso, no quería responderle, sabía que era él y me tuve que esconder”, dijo una mujer. “Yo estaba por la selva y vi a un hombre que iba por la trocha, él venía hacia nosotros. Creíamos que era una persona, pero después desapareció detrás de un árbol grande. Caminaba cojeando”, contó otra.

Matusita: la historia de la ‘casa embrujada’ más conocida por los peruanos

En YouTube podemos encontrar numerosos clips virales en los que se habla sobre la historia de la leyenda urbana que se ha mantenido viva durante décadas. La casa Matusita es un espacio que se creía estaba maldito y tenía una alta actividad paranormal. En este sentido, algunas personas han tenido la oportunidad de visitar y tomar fotos dentro del recinto antes de que este sea demolido para una nueva construcción.

Uno de los momentos más icónicos que marcó historia en este domicilio fue la visita de un presentador argentino, quien aseguró que entraría a la casa Matusita por un día para demostrar que nada le pasaría. Sin embargo, al ingresar, el hombre no duró ni dos horas y, cuando salió, comenzó a decir incoherencias y a botar espuma por la boca.