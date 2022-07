Chingu Amiga se ha vuelto una de las mayores estrellas de las redes sociales en México y otros países de Latinoamérica. La tiktoker coreana residente en el país azteca cuenta con más de 18 millones de seguidores en TikTok y aquí te contamos un poco más de ella.

Esta creadora de contenido, que se ha hecho conocida por la forma amena en que explica las diferencias culturales entre México y Corea del Sur, reveló en una entrevista reciente los motivos por los que decidió cambiar de aires. Entre otras cosas, ella explica que el nombre ‘Chingu’ significa ‘amiga’ en coreano.

¿Quién es Chingu Amiga?

Sujin Kim, mejor conocida por su seudónimo Chingu Amiga, es una tiktoker coreana residente en México que se ha convertido en viral gracias a sus videos donde muestra las diferencias culturales entre Corea del Sur y el país azteca.

La influencer, que además postea contenido en Instagram y YouTube, habla también de las cosas que no entiende de su vida cotidiana en México, o de aquellas que extraña cuando regresa a Corea del Sur.

¿Por qué llegó Chingu Amiga a México?

En entrevista con el programa de radio “La caminera”, Chingu Amiga reveló el motivo por el que se fue a vivir a México: “Hace como cuatro o cinco años me enamoré de la cultura latina en general y después, por el choque de culturas, en Corea me enfermé porque extrañaba mucho esta cultura. En Corea no aguantaba la presión social, sabía que otro mundo vive más feliz que yo”.

Kim comentó que dormía tres horas por estudiar cuando tenía entre 14 y 15 años: “En fin de semana nunca descansé. Mi maestra (de inglés) me dio 100 palabras por día, y si no aprendía todo me pegaba con una cosa de madera grande, era muy doloroso”, afirmaba.

La presión social llevó a la tiktoker a mudarse al estado de Nuevo León, en México, donde dio clases de coreano en una universidad e incrementó su impacto en redes sociales. Llegada la pandemia, el centro de estudios cerró, “y quedé desempleada. Entonces, ahí empecé lo del choque de culturas, enseñé cosas”, relata.

En otro video subido a YouTube, Chingu Amiga explica algunas de las razones por las que le gusta vivir en México. Entre ellas menciona el hablar con las personas de tú a tú, el que no sea necesario tener un peso específico, la falta de discriminación, el ambiente, la comida, la menor competitividad y la facilidad de hacer amigos.

Edad de Chingu Amiga

Sujin Kim (Chingu Amiga) nació en 1991 en Corea del Sur y tiene actualmente 31 años; o, como explica, 32 años coreanos, pues en dicho país todos los bebés nacen con un año y cumplen años cada 1 de enero.

¿Quién es el novio de Chingu Amiga?

Chingu Amiga tiene un novio en México. Se trata de un oaxaqueño de 33 años llamado Rodrigo Vásquez, quien viajó a estudiar a Monterrey y a quien conoció en Tinder.