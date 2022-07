Las gaseosas que fueron un boom y se despidieron de los peruanos con el paso de los años

Durante una fiesta, un reencuentro con amigos o simplemente una reunión familiar, nunca falta en los hogares el implemento que se ha convertido en el preferido de miles: la gaseosa. Pero, ¿sabías que este líquido azucarado apareció en el mercado peruano a finales del siglo XIX? En esta nota, con unos videos de TikTok, conocerás cuál fue la primera bebida que acaparó la atención de los consumidores y cómo ha llegado a conquistar el paladar de los exquisitos compradores.

El primer refresco azucarado con el que se inició la historia de las gaseosas en el Perú fue la rosada Kola Chalaca, para luego darle pase a la ‘ chaposa más sabrosa ’ Kola Inglesa, la cual vio la luz en el año 1912. Actualmente, Kola Inglesa fue adquirida por The Coca-Cola Company y después se convirtió en Fanta.

Ambas fueron pioneras en el mercado hasta la llegada en 1935 de la ‘bebida de todos los peruanos’: Inca Kola. La familia Lindley quiso añadirle hierba luisa para darle un sabor singular, quizá por la cual hasta la actualidad continúa en el corazón de miles.

Las empresas estadounidenses como The Orange Crush Co. apostaron por el Perú y a inicios de los 70 lanzaron Freskola y Bidú Cola, sin embargo, no tuvieron la acogida esperada y desaparecieron a mediados de la misma década.

¿Quién no se acuerda de la ‘ piña refrescante’ y la ‘rojita burbujeante ’? Sí, la encantadora Lulú que deleitó a sus usuarios con sus ‘ reinas del sabor ’ durante 1973. Aunque por los años 80 se relanzó la marca, esta llegó a su fin en 1996 ante problemas de salubridad y el rechazo de los consumidores.

Concordia, Triple Kola, Chicki y San Carlos también cobraron notoriedad en el mercado limeño, pese a que eran fabricadas en el interior del país. Por otro lado, a inicios de los 90 el sabor de Pasteurina iba ganando popularidad entre los adolescentes de la época.

No podemos continuar este recuento sin antes mencionar a los gigantes internacionales Coca Cola y Pepsico, cuyas embotelladoras quisieron competir cada una con sus exclusivas Simba y Mirinda, respectivamente.

Los 90 estuvieron influenciados por otras marcas, entre ellas Manzanita, Teem, Pepsi Max. IQ y Canada Dry, que lamentablemente se despidieron de los peruanos. No cabe duda que estas gaseosas quedarán en la memoria de muchos y quizá más adelante podamos llevarnos una sorpresa con el relanzamiento de alguna de ellas. Mira aquí algunos videos compartidos en TikTok.