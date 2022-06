Joven llega a la casa de su abuela después de una fiesta y descubre que ella le dejó la cena lista

¡Una acción que te robará el corazón! Cada vez que uno sale a una fiesta, es normal que tenga apetito. Esto ocasiona que muchos acudan a locales o simplemente vayan a sus casas para buscar en el interior de la refrigeradora. Por esta razón, Abril se aseguró y se comunicó con su abuela de 82 años. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando vio que le preparó un banquete a su propio estilo, el cual se volvió viral en Twitter.

Aquel día, ella le pidió permiso para llevar a una amiga porque quería que ambas estuvieran protegidas. Fue entonces que acudió a su vivienda tras culminar con el festejo, sin imaginar que iba a encontrar la mesa del comedor llena de fideos, panes y más.

Al parecer, la mujer recordó las palabras de la joven cuando le comentó que siempre le daba hambre en horas de la madrugada. Por ello, no dudó en tomarse un tiempo para consentirla con su mejor receta.

Con mucha emoción, Abril mostró la cena especial que le cocinó su abuela luego de que acudió a su casa de madrugada. Foto: @abrusabia/ Twitter

En ese instante, Abril sacó varias fotografías con su celular y las compartió en sus redes sociales. “Entonces, cuando llego tipo 5.00 a. m., efectivamente muerta de hambre, me encuentro con la siguiente foto (...). La mejor persona del mundo”, escribió. De inmediato, consiguió más de 193.800 me gusta.

Lo que más resaltó entre los usuarios fue el mensaje a mano que la adulta mayor colocó en un pequeño papel: “¡Dulces sueños!”. Por esta razón, la muchacha, bajo su nombre de usuario como @abrusabia, dio a conocer otro tierno episodio para resaltar que no era la primera vez.

“Bueno, esta es mi abuela (82 añitos) con sus tallarines caseros. La otra foto es un gesto muy parecido que tenía cuando iba a estudiar a su casa y me levantaba temprano. Siempre fue igual de amorosa y atenta. No hay persona que no la adore con toda su alma”, expresó en Twitter.