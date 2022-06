¿Quién es Jorge de Pegaso, el peruano que consiguió dos récords Guinness en Saint Seiya?

Los “Caballeros del Zodiaco”, también conocida internacionalmente como “Saint Seiya”, es un anime de acción y combate adaptada del manga homónimo escrito por Masami Kurumada. En el mundo existen miles de fanáticos; sin embargo uno de los mayores referentes se encuentra en Perú: Jorge Luis Vásquez Flores, más conocido como Jorge de Pegaso.

Y aunque su pasión por coleccionar la tuvo desde muy pequeño, fue en 1994 que sintió el interés de reunir y resguardar diversos objetos de “Saint Seiya”. Hoy está viviendo su sueño de poder tener una exhibición permanente de su privilegiada colección.

¿Cómo y por qué comenzó su colección de Saint Seiya?

Su pasión por la colección comenzó desde muy pequeño; sin embargo la pasión por reunir piezas de “Saint Seiya” inició en 1994 tras el impacto de este anime. “Cuándo llegaron Los “Caballeros del Zodiacosa, marcó un antes y un después para mí y para todos los niños de la época, dijo Jorge de Pegaso durante una entrevista para La República.

“Este anime podía enseñarnos muchas cosas: mitología, astronomía, podía cautivarnos con la música, los personajes, las armaduras, tenía una trama más trabajada”.

“Te engancha mucho el diseño de personajes, el desarrollo de las peleas. Era la primera vez que veíamos sangre en un dibujo animado, entonces eso te impacta mucho porque fue algo distinto y mejor trabajado que cualquier dibujo animado de la época”, agregó.

Los récords Guinness que le cambiaron la vida

Jorge de Pegaso trajo distintos logros a Perú al ganar dos récords Guinness, estos reconocimientos dejaron en alto su nombre en cuanto a “Saint Seiya” refiere. Esta experiencia cambió rotundamente su vida.

Gracias al coleccionismo y luego de ganar los récords Guinness, se le abrieron muchas puertas. Pudo conocer a los actores de doblaje de “Saint Seiya”, entre ellos se encuentran Marcos Patiño, Yamil Atala, Maggie Vera, Daniel Abundis, y otros reconocidos artistas.

También fue gracias a este reconocimiento que pudo tener dos museos de “Saint Seiya” que se encuentran en reconocidos centros comerciales. Su objetivo a futuro es llevar su valiosa exhibición a distintas partes no solo de Perú, sino también del mundo.

Los museos Saint Seiya en Perú

Desde un pequeño llavero hasta una enorme figura bañada en oro de 24 quilates, Jorge de Pegaso cuenta con más de 13.000 piezas originales de “Caballeros del Zodiaco”, las mismas que están valorizadas en 90.000 dólares.

Gran parte de su colección se encuentra en los museos de “Saint Seiya” ubicados en los centros comerciales Plaza Norte y Mall del Sur, donde a diario cientos de fanáticos acuden para ver diferentes objetos del recordado anime. Jorge de Pegaso comentó que él mismo se encarga de la limpieza de sus valiosas piezas.

“Cuando estaba en mi casa (la colección) era más fácil de mantenerla limpia, pero cuando me mudé al museo de Plaza Norte y Mall del Sur se me complica un poco porque son vitrinas grandes y tengo que asear todo en un día porque no es tan fácil como cuando estás en tu casa”, expresó.