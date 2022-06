¿Quién es Mike Ítalo, el fotógrafo peruano que retrata a desconocidos en las calles de Cusco?

Al igual que muchas personas, la vida de Mike Ítalo dio un giro inesperado por la pandemia. Muchas de sus sesiones fotográficas tuvieron que cancelarse. Por tal motivo, se encontró con mucho tiempo libre y lo utilizó para crear un nuevo proyecto en el que demostró sus habilidades en la popular red social TikTok, en la que tiene más de 45.000 seguidores.

La dificultad que lo llevó al éxito

El proyecto le sirvió para salir de su zona de confort. Al principio, le resultó un poco complicado, pero todo su esfuerzo valió la pena. “Ya estaba un año viviendo en Cusco y se me ocurrió hacerlo, ya que eso demandaba una salida de mi zona de confort“, contó el fotógrafo arequipeño a La República. “Hablarle a desconocidos la primera vez me daba miedo, pero no lo demostraba”, agregó.

Mike Ítalo relató también lo que espera que la gente se lleve de este proyecto. “Mi plan es que los turistas se lleven un bonito detalle de su visita a Cusco, ya que mucha gente viene a la ciudad desde muy lejos y no suele tener bonitas fotos”, dijo. “Además, de una bonita experiencia que puede tener habiendo posado sin saber o tener experiencia en frente a las cámaras”, finalizó.

PUEDES VER: Argentina fanática de Boca Juniors le propone matrimonio a su novio en la misma Bombonera

Los videos más virales del fotógrafo arequipeño

En un video se acercó a una pareja, que al parecer se encontraba festejando su aniversario. La mujer llevaba un oso gigante de peluche y un globo. Su enamorado, por su parte, cargaba un arreglo de flores que había adquirido para sorprender a su amada.

Para otra sesión fotográfica, Mike Ítalo se encontró en la Plaza de Armas de Cusco con la influencer Kiara Santillán y no dudó en pedirle para que pose frente a su lente. La joven, que tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok, aceptó y el resultado fue sorprendente.