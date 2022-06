“Se te juntó el ganado”: ¿qué significa esta frase muy usada por los jóvenes en redes sociales?

Hoy en día, la palabra ganado está siendo muy utilizada por los jóvenes en diferentes redes sociales, pero no se refieren precisamente al conjunto de animales. El verdadero concepto de este término, añadido por los centennials, realmente te sorprenderá.

Es muy probable que hayas escuchado la expresión “Se te juntó el ganado” en algún momento de tu vida, la cual hace referencia a cuando una persona está cortejando con muchas otras a la vez, y que por casualidades de la vida todos estos individuos coinciden en un mismo lugar.

Los escritores que usaron la palabra “ganado”

Aquel que dice: “Se me juntó el ganado”, es quien cree tener el poder sobre muchas personas. Según el Diccionario de la Lengua Española, esta palabra ‘ganado’, es un conjunto de bestias que andan juntas. Pero si creyó que esta palabra fue adaptada por los centennials, se equivocó.

El poeta, dramaturgo y prosista español más celebrado del siglo XX, Federico García Lorca, usó por primera vez esta palabra en su reconocida y prestigiada obra “La zapatera prodigiosa”, publicada en 1930.

“¡Qué desengaño de mundo! Muchas mujeres he conocido; como amapolas, como rosas de olor… mujeres morenas con los ojos como tinta de fuego, mujeres que les huele el pelo a nardos y siempre tienen las manos con calentura, mujeres cuyo talle se puede abarcar con estos dos dedos, pero como tú, como tú no hay nadie. Esto es pura experiencia. Conozco bien el ganado. Yo sé lo que me digo”, escribió García Lorca.

Retrocediendo en el tiempo, en 1554, el escritor español Juan Rodríguez Florián, en su obra “Comedia llamada Florinea”, que trata de los amores “del buen duque Floriano con la linda y muy casta y generosa Belisea”. Es precisamente en este libro, que también aparece el término “ganado”.

“Porque allí, tras su vil ganado, ella se podía salvar; y aquí, mandando a tantos buenos y sabios y nobles y virtuosos y generosos, ella anda aperreada y hecha estropajo a la disposición de la sensualidad“, escribió Rodríguez Florián.

Los memes más divertidos de la expresión coloquial “Se te juntó el ganado”

Tras el éxito de la expresión coloquial “Se te juntó el ganado” en redes sociales, te recopilamos algunos divertidos e hilarantes memes que encontramos, los cuales puedan provocarte un ataque de risa, tal y como ocurrió con muchos cibernautas.

