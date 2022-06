¿Qué significa GRWM, POTD, OOTD y por qué es tan popular en TikTok?

El lenguaje en las redes sociales se encuentra en constante cambio. En los últimos años, se ha vuelto bastante común abreviar frases, palabras o utilizar cierto juego de letras para expresar un sentimiento o acción. Términos como GRWM, POTD, OOTD, entre otros, ya forman parte de la comunicación que se registra en TikTok e Instagram. Entérate aquí cómo usarlos en tus publicaciones.

¿Qué significa GRWM, OOTD y POTD?

Seguro ya has visto estos hashtags en algunas fotos o videos y te has preguntado qué significan.

OOTD es el acrónimo de la frase ‘outfit of the day’, que se traduce al español como ‘el atuendo del día’, y es para compartir fotos y videos en los que el usuario muestra cómo será su vestimenta para dicha ocasión, desde ropa, zapatos, accesorios, etc. Por lo general, influencers de moda son quienes más emplean este hashtag.

POTD significa ‘photo of the day’, y este acrónimo se refiera a la denominada ‘foto del día’. Así, tiene una función similar al OOTD, ya que también es bastante utilizado por celebridades de internet para hacer referencia a un estilo de vida en la fotografía que comparten en ese momento.

PUEDES VER: Pequeño ciervo vence su miedo y cruza un caudaloso río para reencontrarse con su madre

GRWM, que significa ‘get ready with me’, se volvió popular gracias a TikTok y se traduce a ‘vístete conmigo’. En este caso, los usuarios hacen referencia a esta frase para compartir videos en los que muestran el proceso mientras se arreglan para salir de casa.

Inició siendo usado por influencers, pero, hoy en día, millones de cibernautas se animan a compartir este momento en su rutina del día para sus seguidores.

PUEDES VER: Profesor peruano logra calcular el poder de Goku mediante problema matemático

¿Qué significa ‘floro’, ‘yara’, ‘sajiro’ y qué otras jergas se usan comúnmente en Perú?

El Perú recibe una gran cantidad de turistas cada año. Esto, porque su cultura cautiva a miles de personas de todas partes del mundo, que vienen especialmente para probar los diversos platos típicos, visitar increíbles paisajes y, por supuesto, conocer a los peruanos. Lo último alberga una serie de aspectos. Entre estos la jerga peruana se lleva todo el protagonismo por su larga lista de términos que pueden confundir a personas del extranjero.

Anteriormente, se viralizó el caso de Stephanie Cayo con Netflix, donde explicó, de manera errada, algunas jergas peruanas. Ahora, a través de un post de Facebook, la plataforma de streaming lo volvió a hacer. Con el objetivo de que exista menos confusiones, te explicaremos sobre los significados de las palabras más utilizadas en nuestra habla coloquial.