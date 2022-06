Escritora presentó su segundo libro, pero nadie asistió: “Compartir esta experiencia suma”

En las últimas semanas, el nombre de la escritora y abogada argentina Helena Estrada se viralizó en LinkedIn debido a una publicación compartida en su perfil. A través de esta plataforma, miles de usuarios pudieron conocer su historia y la singular anécdota que vivió al presentar su segundo libro en un centro comercial.

El evento organizado en un establecimiento de Argentina pretendía recibir a varios lectores de “Dueña de tu dinero”. Sin embargo, la autora se llevó una gran sorpresa al ver que nadie había asistido a la presentación de su libro. Pese al supuesto ‘mal’ momento, la escritora lo tomó con humor y decidió compartir su sentir.

“Este tipo de cosas son parte del camino. Tuve experiencias de este tipo en el pasado y entendí que no estoy sola. También pretendí poner una cuota de humor, desdramatizarlo”, fue una de las primeras reacciones que Estrada colocó en la descripción de su publicación.

Si bien la obra “Dueña de tu dinero” tuvo gran acogida en su lanzamiento, lo mismo no sucedió con este evento. “Cuando llegué al lugar, habían puesto una mesa del patio de comidas con una silla en un ancho pasillo del shopping, destinado para mí. Con algunos libros sobre la mesa, me acomodé y ahí me quedé”, contó.

Cuando se percató de que no vendrían más lectores a su ‘estante’, procedió a inmortalizar el singular momento con un divertido selfie. Tomó su celular y con una ligera sonrisa sacó una foto que publicó en su LinkedIn con un profundo mensaje.

Una publicación para reflexionar

“A todos nos ha tocado el pasillo vacío y sabemos cómo se siente. No me avergüenza ni me enorgullece. Hay un poema de Rudyard Kipling, ‘If’, que dice que el triunfo y la derrota son dos impostores. En la vida, he tenido suficientes altos y bajos para reconocerlo. Y creo que mi mejor versión ha salido más durante las derrotas que en los triunfos, que me pueden marear”, recalcó en el post.

Su experiencia emocionó a más de un millón de cibernautas en las redes. “Espero que el extraordinario rebote de mi humilde aporte motive a otros a no sentirse solos en los baches, y a jamás avergonzarse por ellos. No sé si es necesario compartirlo, pero al menos saber que detrás de un auditorio colmado, de un diploma brillante, de un ascenso luminoso, hay muchos pasillos vacíos. (...) No estamos solos, solo que a veces somos un poco tímidos”, finalizó.