¿Qué pasó con el hermano Pablo, el pastor que salía en Panamericana y que Manolo Rojas imitaba?

En la década de los años 80 un famoso programa hizo reír a miles de peruanos con la presentación de un carismático personaje interpretado por Manolo Rojas. Se trataba de Paul Finkenbinder o más conocido como el hermano Pablo, quien inspiró al cómico para parodiarlo y de forma satírica contar los sucesos de “Perusalén”. Pero, ¿quién fue este líder espiritual? Aquí te lo contamos.

¿Quién es el hermano Pablo?

Paul Edwin Finkenbinder es un evangelista cristiano puertorriqueño y se hizo conocido por crear el programa “Un mensaje a la conciencia”. Este se transmitía por radio y televisión en América Latina y pudo llegar al Perú por el canal de Panamericana.

La difusión masiva que tenía el segmento que conducía lo hizo popular entre miles de personas, por lo que su presencia fue utilizada para realizar divertidos anuncios cómicos a un estilo muy peruano.

“El brother pablo”

Este personaje público se volvió famoso por ser un predicador televisivo y presentarse en su programa de oración. Debido a su presencia escénica y la fluidez al hablar, se volvió en una interesante figura a imitar. Por ello, Manolo Rojas tomó la iniciativa de vestirse, peinarse y arreglarse como él para parodiar en su sketch del programa cómico Risas y Salsas.

El cómico peruano dio vida a “El brother pablo”. Basado en Paul Finkenbinder Rojas creaba mensajes satíricos para contar los problemas políticos, sociales y demás que pasaban en “Perúsalen”.

El adiós de Paul Finkenbinder

Finkenbinder ya había alcanzado la senectud y problemas de salud se presentaron en el transcurso de su vida. Por su delicado estado dejó de viajar para predicar y fue diagnosticado de Leucemia; sin embargo, sería otro problema de salud que lo terminaría debilitando. Por ello, a los 91 años falleció en un hospital de California por una severa hemorragia cerebral.

Con su muerte, miles recordaron su conocida plática y fue su primer imitador en Perú, Manolo Rojas, quien se pronunció sobre el suceso y contó una anécdota que protagonizó con el hermano Pablo cuando lo conoció.

“Yo no sabía (si le gustaba la imitación) hasta que le pregunté. Le dije que había mucha gente que se molesta porque los imito. Había como nueve pastores (en el lugar) que me miraron mal”, informó para RPP.

“Y el Hermano Pablo les dijo: ‘Las veces que no he podido salir en televisión, por diferentes problemas, el señor Manolo Rojas ha salido por mí y me ha representado. La gente no se ha olvidado de mí gracias a él. Así que vamos a orar todos por él’. Y los hizo orar por mí”, recordó el cómico.

El orador dejó un gran legado dentro de los corazones de los fieles y también permitió que su imitador hiciera conocer de una forma divertida los acontecimientos peruanos en el sketch televisivo de “Risas y Salsa”. Varios de estos divertidos clips se pueden ver en YouTube.