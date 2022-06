Critican a influencer peruano por responder mal a una seguidora que le pidió trabajo

A veces, cuando estás en medio de una búsqueda de trabajo, no puedes encontrar uno a pesar de que lo has dado todo, incluidos tus mejores esfuerzos. Por ello, una usuaria de Instagram consideró pedirle empleo a un conocido influencer, pero nunca imaginó la respuesta que recibiría de su parte.

“No tengo trabajo y tengo una hija de un año. No consigo empleo, estoy en Lima, pero soy de Chincha y no tengo ningún familiar acá”, dijo la cibernauta en Instagram. Chriss Vanger no dudó en responder este mensaje y publicarlo en sus historias de la red social.

“Con todo el respeto del mundo, no he pedido solicitudes de trabajo aún y, si así fuese, esta es la peor forma de presentarse. Yo no estoy haciendo caridad, estoy pagando por un servicio”, expresó el tiktoker.

“Quítense esa idea errónea que se merecen un trabajo por los problemas que tienen en su vida. Dejen de quejarse y póngase a ver formas de solucionar sus problemas”, finalizó.

Esta contundente respuesta de Chriss Vanger no le gustó nada a sus seguidores, quienes de inmediato mostraron sus reacciones y dejaron comentarios en contra de su actitud. “Aunque dijo algo que puede ser cierto, no fue la manera ni el momento”, “Después está llorando y llorando por todo TikTok pidiendo respaldo”, “Solo pide empatía cuando se trata de él, después lo veremos llorar como siempre”, entre otros.

Comentarios de los usuarios de Instagram. Foto: Instagram