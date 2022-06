¿Quiénes son Kevin GG y Mario Colomina, los youtubers que quedaron encantados con la ‘Tía veneno’?

¡Peruanos de corazón! Hace unas semanas, unos jóvenes españoles acudieron al puesto de la ‘Tía veneno’ para probar su sazón. Sin embargo, quedaron encantados y contaron su experiencia a través de su propio canal en YouTube. Este hecho hizo que se volvieran famosos, por lo que muchos se preguntaron quiénes eran realmente.

Kevin Gonzales, conocido como Kevin GG, de 30 años, abrió su cuenta en las redes sociales para enseñar las vivencias en sus viajes alrededor del mundo, como Nepal, Japón, India, México y otros. Pero todo cambió cuando se enteró sobre la gastronomía y costumbres de Perú.

Por esta razón, no dudó en dedicar la mayoría de su trabajo a jergas, platos, carnavales, programas y hasta cantantes peruanos. Tanto era su admiración que decidió tomar su maleta y dejar su vida entera en su país natal, en la Madre Patria, para venir aquí.

Pero no estuvo solo porque su amigo Mario Colomina, de 28 años, se le unió al instante y se convirtió en su camarógrafo oficial. En la actualidad, suman un total de 614.000 suscriptores, quienes lo felicitan por destacar lo más sobresaliente de nuestra nación. Incluso, le hacen recomendaciones de lugares y restaurantes que puede visitar para que lo muestre en sus videos.

¿Cómo nació el amor de Kevin GG y Mario Colomina por nuestro país?

Según un reportaje que le hicieron en el programa “En boca de todos”, Kevin GG probó la comida peruana en Barcelona. Fue entonces que tomó la decisión de cumplir su sueño para registrar su aventura junto con Mario Colomina.

Ambos ya tienen un año en nuestro país entre idas y venidas, lo cual han aprovechado al máximo. Por ello, recorren diferentes huariques en los conos de Lima o también a nivel nacional, en busca del mejor platillo.

Desde el primer momento, los españoles hicieron notar su emoción en redes sociales cuando cumplieron su sueño de venir al Perú. Foto: Kevin GG

“(…) Llevando más de un año conociendo este país hasta llegar el punto de dedicarme por completo a distribuir una de las culturas más maravillosas del mundo. No creo que con mis palabras pueda representar las sensaciones que tengo dentro de mí. Algunos las creerían, otros me tacharían de loco, ¡qué más da! Esto ha sido un proceso largo de buenos y malos momentos y ahora sí por fin, después de tiempo vamos a por ti, Perú. Vamos a aprender y a documentarte para incentivar a todos los que no te conocen visitarte porque mereces la pena Perú”, escribió él en su Instagram el 6 de mayo del 2021, cuando llegó por primera vez.

Por otro lado, estos meses sirvieron para que ellos piensen en su futuro. Al parecer, quieren establecerse en Perú para comprar una casa. Además, poner un restaurante con su propio sello para fomentar la comida de la selva, sierra y costa entre los turistas. Eso sí, sin dejar de lado su trabajo como youtubers.