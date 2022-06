Profesora continúa educando, pese a haber perdido sus extremidades a causa de una gangrena

Amputada de pies y manos, la maestra india Pratibha Hilim se ha convertido en un modelo a seguir porque su condición no le ha impedido seguir haciendo lo que ama: educar a los niños en un área donde las oportunidades de aprendizaje son escasas. Su historia es viral en YouTube.

A la edad de 51 años, la profesora Hilim pega su brazo a un trozo de tiza o un lápiz, enseñando a los niños en la remota ciudad de Karhi, en el este de la India.

“Siempre me han gustado los niños, y si me quedara sentada sin hacer nada, estaría en otro mundo, repitiendo lo que me pasó”, confesó Pratibha Hilim.

El 2019, tuvieron que amputarle la mano derecha a causa del dengue que se agravó en gangrena. Unas semanas más tarde, el cirujano tuvo que hacer lo mismo en el lado izquierdo. Luego, ambas piernas.

Pratibha, alentada por su familia durante su recuperación, ha encontrado un nuevo sentido a su vida: volver a enseñar. Hoy en día se encuentra a la espera de prótesis, cuenta que su propia lucha por seguir practicando la docencia demuestra el poder de la determinación.

Profesora dicta su última clase y sus alumnos la despiden con un tierno abrazo grupal

A través de TikTok ha sido compartido un video que ha dejado sumamente conmovidos a miles de usuarios en las redes sociales. Se trata de la emotiva despedida de una maestra, quien dejó de dictar clases en un colegio y recibió un tierno gesto de sus pequeños alumnos. El cariño que despertó entre sus estudiantes se vio reflejado en el adorable abrazo que ellos le dieron por última vez.

Lizeth Lozano es la docente que decidió comunicarle a sus alumnos que daría su última clase. Cuando los niños se enteraron, corrieron hacia ella para despedirse. Las imágenes muestran cómo uno a uno se acercan a la maestra para mostrarle su cariño.