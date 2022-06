Joven tuvo más de 20 cirugías para verse como Ricky Martin: “Nada mejor que te digan lo hermoso que eres”

Francisco Mariano Javier Ibáñez es un exconcursante de “Cuestión de Peso”, un reality show argentino que presenta a un grupo de personas con sobrepeso que intentan adelgazar. Aunque el joven logró bajar 90 kilos, su verdadero sueño era parecerse a Ricky Martin, de quien se nombró su mayor admirador. En total, se realizó más de 20 cirugías. Su historia es viral en YouTube.

“Me operé la nariz por cuarta vez, me hice una liposucción en los pómulos y, con esa misma grasa, me hice una lipotransferencia en los pómulos”, dijo al diario argentino Diaro Show.

“Luego, me quité los surcos nasolabiales de la cara y me los rellenaron con metacrilato al igual que en la frente. Además, me hice un tercer retoque en la barbilla, por mala cicatrización”, agregó.

Francisco Mariano Javier Ibáñez, quien ha gastado un gran cantidad de dinero en dichos procedimientos, aseguró que su deseo de parecerse a Ricky Martin comenzó hace mucho tiempo.

Exactamente, cuando las personas comentaron que había un parecido entre él y el cantante puertorriqueño.

“La gente me dice que estoy loco, pero seré honesto: Me importa mucho lo que piensen los demás. Para mí, no hay nada mejor que te digan lo hermoso que eres, sobre todo después de estar atrapada en un cuerpo que nunca quisiste”, finalizó.

PUEDES VER: Restaurante peruano vende sopa a 160 soles y el resultado impacta a comensales

Enfocan a personas en juego de hockey y sorprenden al parecerse a personajes animados

Te sorprenderá. Cientos de aficionados han podido asistir a uno de los eventos más esperados del hockey. Los playoffs de la Copa Stanley iniciaron y, para entretener al público en uno de los juegos, emocionaron con una divertida actividad. Gracias a TikTok, se pudo conocer los diversos personajes que encontraron al fan que tenía su parecido.

En las imágenes compartidas por la cuenta @landthatjob, se pudo observar cómo la figura de la profesora Krabappel aparecía en la pantalla gigante del marcador y a lado se mostraba a una mujer, entre el público, que se parecía ella.