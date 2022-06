TraumaTok, la nueva tendencia de TikTok que consiste en contar malas experiencias personales

En la popular plataforma de TikTok circula todo tipo de contenidos, desde videos de gatitos y perritos hasta divertidas anécdotas de la cotidianidad. Tal es el alcance y la acogida de la red social que algunos cibernautas han decidido usar este medio como un rincón para hablar de temas inquietantes y personales. Se trata de #Traumatok, un hashtag que ha servido para visibilizar las malas experiencias de vida de los usuarios.

Este espacio de ‘desahogo’ en la aplicación alberga miles de videos que hasta la fecha suman más de 600 millones de reproducciones. Cada publicación compartida narra la historia personal de los cibernautas, quienes en ocasiones cuentan experiencias que los marcaron durante la infancia.

Algunos de los temas que han generado controversia están relacionados a los problemas de padres e hijos y hasta casos más graves como el acoso sexual. Esta tendencia ha dado a conocer diferentes situaciones que también han ocasionado que se ofrezcan consejos para quienes atraviesan momentos similares.

#TraumaTok, ¿moda o realidad?

El éxito de este hashtag es innegable; sin embargo, algunas de estas historias han sido tomadas como falsas en las redes. Pese a determinados comentarios negativos, usuarios como Nicole (@nicolettesthoughts), Deana (@deehynes57) y Raxbii (@raxbii) han recibido el apoyo de la mayoría de los cibernautas.

“POV: Tú tiene 11 años y botaste un vaso de agua encima de la mesa”, “Cuando tienes un trauma de niño, pero intentas ser buen padre”, son algunas de las experiencias que estos usuarios compartieron, sin imaginar que sus videos se volverían virales en poco tiempo.

Por más que algunos clips hayan sido creados con la intención de tener más vistas, varios cibernautas mostraron en los comentarios haberse sentido identificados y otros hasta contaron su propia experiencia personal.

“Me estoy dando cuenta que tal vez no tuve la mejor niñez”, “Yo toda mi infancia con padres impulsivos”, “Honestamente, cuando acepté que mis padres no eran villanos, solo personas dañadas con defectos, pude dejar ir tanta ira”, “Entiendo esto, pero aún así dañó mi vida_”.