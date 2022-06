Conductora de bus consuela y toma la mano de niño que lloraba por su primer día de clases

A través de las redes sociales, miles de usuarios son testigos a diario de los hechos más sorprendentes y divertidos. Sin embargo, las escenas que causan emoción entre los cibernautas también ocupan un espacio importante, tal como ocurrió con un reciente caso que se ha viralizado en Facebook.

El primer día de clases no es igual para todos los niños. Mientras que algunos se emocionan por conocer a sus compañeros, acudir a un aula y vivir una nueva experiencia, hay menores que temen alejarse de casa. Este es el caso de un niño que tuvo que ser consolado por la conductora del bus que lo llevaba a su escuela.

Amy Johnson es la madre de este pequeño de apenas 4 años llamado Axel. Era su primer día en el nido y estaba tan asustado que no soltaba el brazo de su madre. Sin embargo, ella no podía acompañarlo.

Cuando Isabel Lane, la mujer que conducía el transporte, se percató de lo que ocurría, tuvo un acto de bondad: estiró su brazo y tomó la mano del niño con el fin de calmar su angustia. Fue justo en ese momento que Amy intentaba sacar una fotografía a su hijo, por lo que todo quedó registrado en una imagen que ya se ha vuelto tendencia en redes sociales.

La historia no quedó allí, puesto que, al día siguiente, el menor ya no tuvo problemas en subirse al bus y hasta se mostró amable y sonriente con la mujer que le brindó apoyo. “Me sonrió y me habló todo el tiempo, así que sí, está mucho mejor ahora”, contó Isabel Lane al medio NBC Local 33.