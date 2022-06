Ted Sams, el hombre que logró su meta y se graduó de la escuela secundaria a los 78 años

Ted Sams vive en California, Estados Unidos, y asistió a la escuela secundaria San Gabriel, ubicada en Pasadena. En su último año de secundaria, en 1962, el adulto mayor fue suspendido por cinco días antes del final del año escolar. Su historia es viral en YouTube.

Como resultado, se perdió un examen importante y tuvo que tomarlo durante sus vacaciones de verano. Sin embargo, cuando recibió sus calificaciones finales, la escuela se negó a entregarle el diploma.

“Me dijeron que debía US$ 4,80 por un libro y simplemente me di por vencido y me fui”, dijo Sams a la cadena KABC-TV.

PUEDES VER: Escena grabada en Berlín en 1896 acaba de ser restaurada a color y en 4K

Afortunadamente, la escuela secundaria San Gabriel mantuvo el documento bajo llave en los archivos y, 60 años después, Ted Sams pudo celebrar su graduación.

“A lo largo de los años, me he quejado innumerables veces con mis hijos sobre cómo US$ 4,80 impidieron que obtuviera mi título”, finalizó. Ahora, Sams planea colgar el certificado en la pared de su casa.