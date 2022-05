Joven quiso ayudar a perrito que deambulaba por la calle y descubre que este salió a pasear solo

No cabe duda que los animales domésticos se encargan de ser los protagonistas de las historias más ocurrentes y divertidas que se comparten en las redes sociales. En esta ocasión, un travieso perrito se ha convertido en el centro de las miradas por su particular forma de salir a pasear.

En Twitter, una joven contó la inusual historia que vivió hace poco. Ella había salido de su casa (situada en Resistencia, Argentina), y, en el trayecto, se encontró con un perrito que iba caminando solo. Se percató de que el animal tenía correa y placa, por lo que estuvo segura de que este se había perdido.

Lo primero que hizo fue comunicarse con el teléfono que aparecía en la identificación del cachorro, pero jamás imaginó recibir tal respuesta.

En la conversación de Whatsapp que tuvo con los dueños del can, se puede ver cómo ellos le responden que su mascota no estaba extraviada y que ella no debía preocuparse, ya que sabían muy bien dónde estaba su perrito.

La persona le respondió que el animal solo estaba dando su paseo de rutina. Tal parece que esta mascota ha sabido ganarse la confianza de sus dueños, quienes le abren la puerta de casa para que pueda dar unas vueltas a la zona sin el temor de que no sepa cómo volver a casa.

Sol, la joven que compartió esta historia, se mostró confundida, pero tomó con humor lo ocurrido. El post de Twitter en el que se aprecia la amena conversación ha alcanzado miles de me gusta y divertidos comentarios.