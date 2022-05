Yelka Kovaleff, la tiktoker que enseña inglés con jergas peruanas y mucho “barrio”

“El conocimiento no te lo quita nadie, inviertan en eso”, fue uno de los primeros consejos que la influencer dio a miles de usuarios. Con más de 18 meses radicando en Estados Unidos, Yelka Kovaleff (32) se hizo un nombre en TikTok. Y es gracias a esta red que pudo encontrar una forma de ayudar a millones de peruanos con el inglés.

De Barrios Altos a Florida. Así fue la transición de la tiktoker, quien supo a temprana edad que su vida se encontraba fuera del país. Pese a que extraña la gastronomía peruana y a su familia, Yelka pudo establecerse lejos de casa y ganarse el cariño de sus más de 499.000 seguidores a través de su cuenta (@Yelka.11).

“Claro pe mascota, pa que triunfes”, “Thinkin to thinkin”, “Te voy a achorar pa que conquistes el mundo”, son algunas de sus frases más usuales. Cada experiencia vivida en el país norteamericano forma parte de su contenido, el cual está enfocado en enseñar este idioma con jergas peruanas y mucho “barrio”.

Entre risas y anécdotas, Yelka Kovaleff contó en entrevista exclusiva para La República más detalles de su vida como tiktoker y madre migrante de una pequeña de 4 años.

El inglés, una herramienta de poder en su vida

Apenas terminó el colegio, Yelka tuvo claro que trabajar en cruceros era uno de sus objetivos. Con dedicación, empezó a seguir cursos de inglés en un instituto de idiomas; sin embargo, esa no fue su primera opción. “Vi que también habían cursos para estudiar en el extranjero, pero la realidad era otra”, señaló.

A los 18 años comenzó a trabajar en distintos lugares para pagar sus clases y no afectar económicamente a su familia. Si bien el sueldo que percibía no cubría todas sus necesidades, pudo finalizar sus estudios y postular a diferentes agencias. “Si yo no supiera hablar inglés no estaría donde estoy hoy por hoy”.

Este idioma no solo cambió su perspectiva de vida, sino que también la impulsó laboralmente. Tal es el caso que logró ofrecerles mejores cosas a su hija y familia. “No dejan de estar contentos, ellos saben que soy así”, manifestó Yelka, quien considera que antes era más cohibida, seria y miedosa.

Tiktoker, mamá y migrante

El nivel de inglés en las escuelas del Perú fue una de las razones por las que se animó a enseñar este idioma a través de TikTok. “En el colegio no importaba si el niño aprendía o no, yo sentía que todo era muy cuadriculado”, sostuvo en entrevista.

La experiencia adquirida durante un año como educadora la ayudó a encontrar su propia metodología. “Yo creo que mi contenido se ha ido modificando con la realidad que he estado viviendo. Cuando estaba en mi barrio, yo hacía comicidad y cuando vine acá, lo combiné con mi día a día”, añadió.

La popularidad que obtuvo en la plataforma china interesó a diferentes marcas para fines publicitarios. El instituto donde aprendió inglés tampoco fue la excepción y la contactaron para que colabore con ellos. “Me sentí agradecida, fue la institución donde formé la base del idioma”.

Pese a que tiene más de un año viviendo en Estados Unidos, Yelka puede decir que aún no olvida el verdadero sabor de la comida peruana. “A mi tía veneno no la cambio por nada”, repite cada que le dicen que en el extranjero también se come ‘rico’.

Yelka (@yelka.11) ha logrado acumular más de 8.5 millones de 'me gusta' en sus videos. Foto: captura de Instagram

Mensaje de agradecimiento y consejos para sus seguidores

El cariño que recibe de los millones de usuarios la motiva a seguir impartiendo el inglés de una forma divertida y con mucha “calle”. Radicar en otro país no ha sido nada fácil para la tiktoker, quien recomienda tener “herramientas de poder” como el idioma y el Excel para triunfar.

“Está bien que pienses en grande, pero empieza con lo que tienes en la mano. Es lo que yo hice”, precisó Yelka antes de dar su último consejo de vida: “cero vicios”.