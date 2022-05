Memes que se volvieron canon: de ser creados por los fans a convertirse en realidad

Con el paso de los años, los memes se han convertido en una forma de manifestar diversas ideas y momentos que se han convertido en una información cultural transmisible. Para miles de fanáticos, los más divertidos memes de sus personajes favoritos ya no solo existen en gráficos o videos, en la actualidad su popularidad los ha hecho volverse un canon siendo reconocidos por los creadores y formando parte de las producciones. Esto ha asombrado a miles de fans, quienes no dudan en compartir en sus redes sociales tales como TikTok.

Shaggy Ultra Instinto

Entre los más recordados por los usuarios se encuentra el personaje de Scobby Doo, Shaggy. Este divertido detective se ganó el cariño de los fans, quienes utilizaron su influencia artística para crear una versión nunca antes vista de esta figura.

Este meme de Shaggy surgió en el año 2017, luego de publicarse un video de él peleando con varios matones con música de fondo de Dragon Ball Super. Esta inusual combinación llamó la atención de los cibernautas, quienes rápidamente comenzaron a crear piezas de fan art con características de los poderes de Goku en el personaje de Shaggy.

Tal fue su influencia que los mismos productores de Warnes Bros. decidieron convertirlo en canon e incluirlo en una animación. Se trataba del avance de ”Mortal Kombat Legends: Battle of The Realms”, donde aparece Shaggy Ultra Instinto, rodeado de un brillo verde que demostraba sus súperpoderes.

Creepypasta de Calamardo

Así como este personaje de caricatura, también se encuentra en la lista a Calamardo, famosa figura de Bob Esponja, que se masificó en las redes sociales con una representación suya muy popular llamada “El suicidio de Calamardo” o “La creepypasta de Calamardo”. Se trataba de historias supuestamente oficiales, pero que en realidad eran creadas por los fanáticos.

El impacto que tuvo entre los fans creció tanto que este famoso episodio llegó a formar parte de Nickelodeon, cuando oficializó la versión en el capítulo 256 de la serie titulado “Welcome to Randomland”.

En aquel capítulo se pudieron observar las versiones aterradoras de Calamardo, entre las cuales estaba la imagen similar al de creepypasta que hacía referencia a la historia de terror que se hizo viral en YouTube.

Sonic el erizo

Entre otros de los famosos memes que se volvieron canon se encuentra el pobremente dibujo de Sonic que fue una sensación en las redes sociales. Esta versión meme surgió en el 2010 cuando el usuario de YouTube Onyxherat publicó un clip sobre “¿Cómo dibujar a Sonic The Hegehog?”.

En el tutorial mostró paso a paso cómo realizar la figura que se volvió popular en internet. Con el transcurrir de los años, la imagen fue compartida y utilizada de diversas formas. Tal fue el impacto que tuvo que pasó de ser un meme a formar parte de la película de este famoso erizo.

En el 2020, el film le hizo tributo y lo incluyó en una escena en la que lo utilizan para enseñar la imagen de Sonic.

"Sanic el erizo" se volvió viral en las redes por presentar un dibujo curioso del popular personaje. Foto: ArthyVazkol/ captura de Facebook

Spiderman señalando

Uno de los últimos memes que ha dejado emocionados a los fans es sobre la famosa imagen de los tres Spiderman señalándose entre ellos mismos. “Spiderman pointig” se volvió real y fue recreado por los actores de la película “Spider-Man No Way Home”. Marvel y Sony no se olvidaron de los fans y gracias al multiverso trajeron a la vida el episodio convertido en meme.

Esta famosa imagen data del 2011, pero no fue hasta que se volvió viral en el 2017 que fue usada como una plantilla habitual para diversas frases. En la actualidad, ya es una realidad, uniéndose al grupo de los memes que se convirtieron en canon y consagrándose como otra figura más del imaginario popular que se queda entre nosotros.

El famoso meme se volvió una realidad al ser interpretada por los actores de Spider Man: No Way Home. Foto: @SpiderManMovie / captura de Twitter

