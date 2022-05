¿Quién es Julio César Adad, el cirujano que trabaja vendiendo dulces los fines de semana?

A pesar de que, debido a la carrera universitaria que eligió, se la pasa entre seis y siete veces por semana dentro de un quirófano, Julio César Adad es igual de feliz cuidando su carrito de palomitas de maíz los fines de semana en una calle de Rosario, Argentina. Su historia se conoció a través de YouTube.

“Allí estoy, feliz”, asegura el cirujano. Asimismo, indica que los sábados, domingos y días festivos se levanta a preparar los confitados, peras y manzanas caramelizadas que vende en el negocio ambulante que lleva su nombre.

El carrito es su vida

Durante los años 2010 y 2011, Adad tuvo que hacer la residencia médica y dejó de atender el negocio familiar. “Si era un día soleado y estaba de servicio, sentía algo en el estómago, sentía que me faltaba algo”, recordó en diálogo con Rosario 3.

Al respecto, Adad agregó: “El carrito es mi vida. No puedo no ir un domingo. Lo he interiorizado, mi mujer lo entendió y me bancarizó (sic). Es cuestión mía no perder la identidad. No quiero perderlo y nunca lo perderé”.

Finalmente, el cirujano expresó que “cuando estoy allí soy feliz, aunque también lo soy cuando estoy en un quirófano. Ni siquiera pienso en lo que me están pagando. Mucha gente se sorprende de cómo un cirujano está vendiendo palomitas de maíz, y la realidad es que lo que uno gana hoy como médico no alcanza”.