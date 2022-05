¿Sabes qué había dentro de los famosos conos de Nubeluz?

Nubeluz marcó a toda una generación. El programa que fue transmitido en casi todo el mundo llenaba de alegría e ilusión a todos los niños de la época de los 90. Los concursos, el lenguaje único que caracterizaba a la nube y, sobre todo, el cono con premios sorpresa, mantenía con entusiasmo a los nubetores. Para resolver el misterio, aquí te contamos qué era lo que contenía el tan deseado cono de Nubeluz.

¿Quiénes ganaban el cono de Nubeluz?

Todo un reto. La cantidad de público y seguidores que tenía el programa hacía que miles de niños formaran largas colas solo para conseguir un pase al set de grabación. Una vez dentro, el siguiente paso era ser elegido para uno de los juegos. Desde allí, solo el ganador podía ser acreedor al misterioso premio.

Nadie sabía qué contenía. Quienes nunca lo recibieron vivieron con la duda por mucho tiempo. En medio de la inocencia de la infancia y, siguiendo el juego fantástico de la nube, muchos afirmaban que lo que había dentro era ‘lo que realmente deseabas’.

Sin embargo, en internet comenzó a circular el verdadero contenido. Una mujer decidió comprar este icónico cono para saber qué había en su interior. La fotografía con el contenido generó polémica en las redes sociales como Twitter.

Cuando uno es pequeño todo es un misterio por resolver. Somos pequeños investigadores secretos en busca de respuestas. Uno de esos enigmas de mi niñez era qué contenía el cono de #Nubeluz y hoy les cuento la forma hermosa en que lo descubrí. ⛅🌈https://t.co/JSpRe2F0tI pic.twitter.com/yeoFaRlYBu — Italo Costa Gómez (@ItaloCostaGomez) February 24, 2021

Dentro del cono había una variedad de dulces, como si se tratara de una sorpresa de fiesta infantil. La usuaria criticó el contenido y, de inmediato, cibernautas mostraron su reacción. Pese a que algunos se sumaron a las críticas, hubo quienes defendieron el hecho de poder conseguir un elemento que representó la alegría de su infancia.

Asimismo, otro usuario compartió su experiencia. “Había chocolates, galletas, chicles y todo tipo de golosinas. Yo gané una vez, pero para mi suerte no tenían conos (o sea, la envoltura) y me dieron una bolsa normal. Me hicieron entrar a un cuarto repleto de golosinas, donde llené mi bolsa con todo lo que quise. Recuerdo que era un cuarto pequeño pintado de celeste y blanco (como si fueran nubes), medio oscuro y con cajas de golosinas en todos lados”, contó el joven en un foro de internet, donde afirmó haber sido uno de los participantes del programa.

Pese a los comentarios, no se puede negar que este ícono formó parte importante en la vida de millones de niños, quienes hoy recuerdan con nostalgia aquella época.

