Niño de 8 años crea su propio negocio: vende poesías de su abuela en un parque

Juan Ignacio es un niño de 8 años que vive en la ciudad de Pergamino, en Buenos Aires, Argentina. El menor es muy cercano a su abuela Cristina, por ello comenzó a vender sus poesías. La historia se volvió viral en Facebook.

El pequeño reveló que el objetivo es que las personas que adquieran estas poesías se las regalen a otras. Este emprendimiento inició como un juego en la puerta de su casa. Ahora, se le puede ver todos los fines de semana en un parque cercano.

Sus padres lo acompañan y ya es muy famoso en la ciudad. Los vecinos lo reciben con asombro y ternura. En solo unas horas logra vender todas las poesías.

“Mientras no esté encerrado, lo apoyamos en esto. Además, aprende el valor del trabajo, del dinero y lo que recauda lo ahorra por si quiere comprar algo y no podemos hacerlo”, dijo a The People Natalia, la madre del pequeño.