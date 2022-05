Engañó a su pareja mientras esta se fue de viaje, pero las cámaras de seguridad lo delataron

La usuaria de TikTok identificada como Chelsea Boe descubrió, gracias a las cámaras de seguridad que tenían puestas en la vivienda que ambos compartían, que su pareja la había engañado. Ella dijo que pese a que se encontraba de viaje debido a su trabajo, revisó los videos en tiempo real por su celular y observó la infidelidad.

Boe y su pareja trabajan para el Estado, ella en la Fuerza Aérea y él para la Armada. “A él le tocó volver antes a casa y, como no tenía auto, tuvo que pedir que alguien lo llevara a casa. Allí es donde apareció esta mujer”, explicó Chelsea. Además, agregó que debido a la rutina que llevan acostumbran compartir sus ubicaciones, por ello, verificó las cámaras de seguridad al notar que él había llegado a su destino.

En las imágenes de TikTok que adjuntó Boe, se observa al sujeto entrar a la casa solo, ello con el fin de desactivar las cámaras para que entre la desconocida. Sin embargo, no logró apagarlas todas, puesto que la que estaba en la cocina aún seguía en funcionamiento y fue gracias a esta vía que su novia logró confirmar sus sospechas, ya que observó a la amante desnuda ir por algo de tomar a la refrigeradora.

Después de ello, la trabajadora de la Fuerza Aérea intentó comunicarse con su pareja para escuchar alguna explicación sobre lo que acaba de ver, pero no obtuvo respuesta. Por esta razón, accedió al sistema de audio de las cámaras de vigilancia para enviarles el siguiente mensaje: “Espero que estén disfrutando de mi casa, mi cama, mi sofá, mi cocina y lo que sea”.

Al parecer, la pareja infranganti se sorprendió por lo que había escuchado. Entonces fue cuando el hombre decidió hablar con Boe por teléfono: “Me llamó, pero no mostró emoción, ni remordimiento. Solo me dijo: ‘¿Qué pasa?’. Yo le respondí: ‘¿Podrías explicarme qué está sucediendo?’. Él nuevamente se mostró frío y calculador: ‘Tienes las cámaras, ya viste todo, ya sabes’”.

Según lo que narró la afectada, su expareja no tenía ninguna intención de volver, así que ella decidió aclararle la situación: “Me dijo: ‘Obviamente, esto ya se acabó, así que mañana me voy a llevar mis cosas’. Y yo le contesté: ‘¿Perdón? ¿Estás esperando que yo simplemente te diga que tengas una buena noche? No, mañana no te vas. Te vas hoy’”.