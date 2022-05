Joven compra un busto romano a un bajo precio, pero descubre que tiene un valor incalculable

Cuando la joven coleccionista Laura Young descubrió un busto debajo de una mesa, este llevaba una pegatina que le daba un valor de 35 dólares, por lo que quedó sorprendida. Aunque sabía que debía tener un precio más alto, decidió llevárselo y averiguar cuál era su monto real. Ella no imaginó que, en la búsqueda, su historia se volvería viral en diversas redes sociales como Instagram.

La joven había acudido a la tienda Far West Goodwill, en Austin, Texas, en el año 2018, fue entonces que tuvo su primer encuentro con la pieza de arte. Desde entonces, ella cuidó del busto, pues reconocía que era muy valioso para la historia.

La escultura fue encontrada en el año 2018 por Laura Young. Foto: captura de Instagram

Laura Young comentó, en una entrevista para The New York Times, que lo primero que hizo luego de acomodar la escultura en su casa, fue buscar en internet “busto romano”, y descubrió imágenes parecidas al objeto. Fue entonces que reconoció que aquellas figuras eran similares a Dennis, como llamó al rostro del busto: “Ellos se veían igual que mi hombre”, mencionó.

Entonces, la joven decidió reunirse con expertos historiadores del arte y clásicos de la Universidad de Texas y otras casas de subasta para saber qué hacer ante lo que estaba viviendo. Cuando conoció que el busto pertenecía al rey Luis I de Baviera, supo que debía contactar con un abogado de arte, patrimonio cultural y propiedad intelectual; ya que era una escultura que había sido robada durante la Segunda Guerra Mundial del museo Ponpejanum, en Alemania.

“Me encontré con un gran tesoro, me emocioné, pero fue agridulce. No puedo tenerlo y tampoco venderlo. Solo tengo control sobre aquello que puedo controlar y una pieza de arte robada durante la guerra es un crimen y yo no puedo ser parte de eso”, dijo para el medio estadounidense.

Laura Young se comunicó con la Administración de Palacios Estatales de Baviera para realizar las coordinaciones del regreso de la pieza faltante del museo, el famoso comandante romano Nero Claudius Drusus Germánicos.

El acuerdo logró que, primero, la obra se exhibiera en el Museo de Arte de San Antonio, en Austin, hasta mayo del 2023, y luego será devuelta a sus legítimos dueños. La historia de Young se hizo viral en Instagram, donde cientos de usuarios quedaron sorprendidos con la historia del busto recuperado.