Mujer se casa, pero rechaza el beso de su esposo por la presencia de su papá: “Tápate los ojos”

Una joven celebraba su matrimonio civil en presencia de sus familiares. Tras darse el ‘sí, acepto’ con su pareja, llegó el momento de consolidar su boda con el tradicional beso. Sin embargo, ella se negó debido a que su padre se encontraba en la misma sala y miraba atento la pequeña ceremonia. Ante esto, la mujer no aguantó las risas y su reacción es viral en TikTok.

Joven niega el beso a su esposo por la presencia de su papá

En el video, publicado por el usuario @madimelendez, se observa cómo el joven se acerca para darle el ósculo a su esposa, pero ella se aleja inmediatamente. Luego, expresa que su padre se encontraba presente. “Está mi papá”, le manifiesta sin poder aguantar la risa de los nervios.

“Papi, tápate los ojos”, le pidió la muchacha. Rápidamente, ella se acercó para estamparle un beso a su ahora marido ante la mirada atónita del juez, quien esperaba que se consolide el gesto para continuar con el protocolo. El momento consiguió miles de ‘me gusta’ en la plataforma.

Usuarios reaccionan al video viral

“POV: te da pena besarlo en tu boda civil porque está tu papá y su mamá”, se lee en la descripción del clip, que superó los 15,8 millones de visualizaciones en la plataforma. Al respecto, los usuarios no dudaron en bromear con la singular reacción de la mujer.

“No la culpo porque claramente puedo ser yo”, “Esto me pareció muy tierno”, “Qué hermoso amor y respeto le tienes a tu papá”, “No te preocupes, muchas somos así”, “Me he reído, pero creo que yo también estaría así”, “Reaccioné de la misma forma cuando me casé”, fueron algunos de los comentarios en el material viral.