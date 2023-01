Chambelanes cancelan su presencia en quinceañero y madre se disfraza de uno para bailar con su hija

La celebración de los 15 años es un evento importante para muchas adolescentes y ellas desean festejarlo de la mejor manera. Sin embargo, no todo suele realizarse según lo planeado. Esto le pasó a una joven, quien fue plantada por unos chambelanes. Debido a ello, su madre optó por disfrazarse de uno para poder pararse en el escenario y continuar con el evento. La conmovedora escena es viral en TikTok.

Madre se disfraza de chambelán para el quinceañero de su hija

En el video, publicado por la usuaria y prima de la quinceañera @noolyyvillaa_g, se indica que la familia había contratado a tres chambelanes. Sin embargo, dos de ellos cancelaron su presencia a última hora.

Como solo asistió uno, la coreografía no se podía realizar de manera correcta. Ante esto, la madre de la cumpleañera no dudó en vestirse como un chambelán para asegurar que el tradicional baile no se cancele.

“El amor de una madre es muy grande”, es el texto que acompaña a un segundo clip del evento. En este se observa a la progenitora participando en la coreografía mientras levantaba un ramo de rosas.

Usuarios reaccionan al video viral

El primer video superó los 2,1 millones de visualizaciones en la plataforma. Al respecto, muchos usuarios elogiaron a la madre por el noble gesto que tuvo con su hija en un día muy especial para ella.

“El amor de una madre no tiene límites”, “Felicidades a esa niña por tanto amor que le tiene su mamá”, “Mi respeto para su mamá que la ama mucho”, “Qué gran gesto de su mami”, Las mamás hacemos todo por nuestros hijos”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.

