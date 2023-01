¿Quién es Doris Jocelyn, la influencer que se maquilla mientras cuenta historias de terror?

En redes sociales podemos encontrar varias influencers de maquillaje; sin embargo, hay una que se diferencia de todas por arreglarse mientras cuenta historias de terror. Se trata de Doris Jocelyn, quien ganó popularidad en diferentes plataformas, como TikTok y YouTube, tras hacer esta fusión que tiene enganchados a sus miles de seguidores.

¿Quién es Doris Jocelyn?

Doris Jocelyn, de 26 años, es una influencer mexicana apasionada por el maquillaje. Su talento para este arte la llevó a ganarse un espacio en las redes sociales. Sin embargo, fue una idea que tuvo su novio la que hizo posible que alcanzara la fama que posee en la actualidad.

En diálogo con El Heraldo de México, la joven contó que su pareja, Rubén Hidalgo, la animó a incluir las historias de terror en la grabación de sus videos. Asimismo, reveló que estas son creadas por ambos.

“La mayoría de las historias que yo cuento las crea mi novio, no sé cómo le hace, pero él las crea. A veces yo también colaboro y le digo: ‘Mira, deberíamos contar como algo de este tipo’. Él desarrolla la idea y juntos la editamos”, detalló al medio en mención.

Doris Jocelyn es premiada en los TikTok Awards 2022

El éxito de Doris Jocelyn en las diferentes plataformas la llevó a ganar la categoría fav de maquillaje en los TikTok Awards 2022. Este reconocimiento significó mucho para ella y, según señaló, también para las personas que son parte del rubro, puesto que hace unos años no existía un evento que valorara este arte.

“Ahorita obviamente me siento supercontenta con todos los resultados, con todos los éxitos, y no me imaginé estar en donde estoy en tan poco tiempo; sin embargo, con el hecho de empezar a crecer también llegan muchas responsabilidades”, contó la tiktoker.