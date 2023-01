Joven queda impactado al hallar enorme araña en la toalla del baño: “Casi me da un infarto”

Un joven se encontraba en plena ducha cuando, de pronto, se percató de un gran insecto justo encima de una toalla. Al acercarse, se dio con la sorpresa de que se trataba de una enorme araña, la cual había quedado atrapada en el baño. Ante esto, el uruguayo Felipe López, entre gritos, intentó botarla del lugar. El curioso momento es viral en TikTok.

Joven queda en shock al ver una araña gigante en el baño

En el video, publicado por el usuario @felipee_lopezz, se observa cómo el arácnido se encontraba caminando en la toalla colgada en un lado de la ducha. De inmediato, el joven decidió utilizar un insecticida para matarlo, pero no tuvo éxito.

Incluso, no pudo contener los gritos al ver que el insecto cayó cerca del inodoro y desapareció de su vista. Resignado, solo atinó a salir del cuarto. “Te estás bañando y te das cuenta de que en la toalla había esto. No se muere con nada”, señaló en la grabación que no tardó en volverse viral.

Usuarios reaccionan al video viral

“Casi me da un infarto”, fue la descripción del video que superó los 3,4 millones de visualizaciones en la plataforma. Al respecto, algunos de los usuarios no dudaron en bromear con la singular reacción del joven al percatarse de la enorme araña en su baño.

“Literalmente se gastó un Raid en una sola araña”, “La araña tipo: ‘Está nevando’”, “La araña: ‘Yo no me muero, me multiplico, tengo a Dios de mi lado’”, “Ya no me vuelvo a quejar de las arañas de mi casa”, “Sentí la desesperación de la araña”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.