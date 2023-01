OnlyFans: profesor le dijo que no tenía futuro y ahora “paga miles de dólares” para ver su contenido

La modelo Vera Dijkmans, afirma que un antiguo profesor suyo ha gastado miles de dólares como suscriptor de su cuenta en la plataforma OnlyFans. La también influencer de los Países Bajos señala que incluso llegó a recibir 1.000 euros por una única foto en lencería .

Modelo de OnlyFans tiene como suscriptor a un antiguo profesor de secundaria

La joven se unió al sitio para adultos en 2020 y actualmente gana 300.000 euros por mes, según lo relatado al portal de noticias DailyStar. Esto, con poco más de 5,6 millones de seguidores en Instagram y toneladas de suscriptores de OnlyFans, entre los cuales encontró recientemente a un viejo conocido.

“Intentó mantener su identidad oculta, pero reconocí su rostro y me di cuenta de que era mi viejo profesor de escuela ”, dijo Vera. “En ese entonces me trataba como a cualquier otra estudiante, pero no nos llevábamos bien. Me dijo que no iría a ningún lado en la vida y, bueno, acabé saliéndome del colegio poco después de cumplir 15 años”, agregó.

Ahora, la modelo señala que no solo su antiguo profesor se encuentra entre sus suscriptores, sino que además varios de sus excompañeros de clase están entre aquellos que consumen su contenido de manera regular.

Vera Dijkmans habla de su vida antes de OnlyFans

Antes de iniciarse en el modelaje por OnlyFans, Vera ganaba entre seis y ocho euros por hora aproximadamente. Ella comenta que siempre soñó con convertirse en una bailarina profesional, pero que, tras mudarse a Los Ángeles y comenzar a tomar pequeños trabajos como modelo, supo inmediatamente que eso era lo que quería hacer con su vida.