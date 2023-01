“Televisa presenta”: ¿qué canción de Prince usa la señal mexicana como cortina y de qué manera la consiguió?

Televisa es la empresa de medios de comunicación líder en la producción de contenido audiovisual en latinoamérica. Un emblema de la televisión mexicana que, como parte de su construcción de marca, creó una de las cortinas de logo más memorables que se han hecho jamás. Una pieza conformada por un fondo azul, un ojo naranja y una particular melodía que, hasta el día de hoy, muchos ignoran que le pertenece al mismísimo Prince.

¿Cuál es la canción de Prince que utiliza Televisa en su cortina?

¿Recuerdas a la icónica voz de la señal diciendo “Televisa presenta” antes de tus programas favoritos? Pues resulta que la canción que suena en segundo plano no es un tono cualquiera, sino que más bien se trata de una canción compuesta por uno de los artistas más icónicos de la historia: Prince.

El tema utilizado en la cortina se llama “We march” (“Nosotros marchamos”), la cuarta pista del álbum número 17 de Prince titulado “The Gold Experience”, lanzado en 1995. Disco que contuvo éxitos como “P control”, “Endorphinmachine”, “The Most Beautiful Girl In The World”, “Dolphin”, “Shy”, “Billy Jack Bitch”, etc.

El proyecto musical contó con la participación de los artistas Michael Bland, Sonny T., Tommy Barbarella, Mr. Hayes y Mayte García. Además, algunos de los temas fueron sintetizados por Rick P., quien fuera miembro de “The Revolution”, una de las bandas que acompañó al músico de Minneapolis durante años.

¿Cómo consiguió Televisa los derechos de “We March”, de Prince?

Haber usado el tema de uno de los artistas más populares en la historia de la música, hace creer que los altos mandos de la compañía tuvieron que haber llegado a un acuerdo con el cantante. Pero la realidad es que esa información no es de conocimiento público .

En redes sociales existen varias teorías, entre quienes afirman que el fragmento de cinco segundos es parte de un paquete musical que se comercializó en la época y que fue adquirido por ambas partes, por lo que no le pertenece propiamente a ninguno. Mientras que otros señalan que el pago de regalías es una apuesta segura o, por el contrario, que sencillamente la empresa copio la melodía y nunca fueron atrapados.

Lo cierto es que la canción se ha vuelto una parte de nuestras vidas, directa o indirectamente, y nos ha acompañado durante décadas al frente de diversos programas, entre los cuales habitan algunos de los dramas y las comedias más importantes de la televisión de habla hispana.