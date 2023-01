Tiktoker revela que sus pechos son tan grandes que los usa como un cofre del tesoro: “Increíble capacidad”

Una creadora de contenidos de Estados Unidos reveló en un reciente video de TikTok que puede usar sus senos como si se tratasen de un “cofre del tesoro” . Esto le permite esconder cosas, pero también sostenerlas sin necesidad de utilizar ninguna de sus manos. Aunque la joven anunció que se someterá a una operación de reducción de busto, aprovechó los últimos días antes de la intervención para compartir con sus seguidores sus curiosos trucos.

Tiktoker revela que puede usar sus senos como un “cofre del tesoro”

Chloe se volvió viral en TikTok cuando compartió la curiosa manera en la que almacena artículos en el pecho, algo que no podrá hacer tras su próxima parada en el quirófano. “Cosas que no podré hacer después de mi reducción de senos” , describió la muchacha en el clip viral

Sorprendentemente, inició sacando un cartón de leche casi lleno que había guardado bajo la camiseta y luego extrajo tres botellas de artículos de tocador. A continuación, Chloe reveló que tenía una botella de agua de 2 litros metida debajo de la ropa, poco antes de sostener una cacerola sin usar sus manos, al igual que un computador portátil.

Usuarios reaccionan a tiktoker que usa sus senos como un “cofre del tesoro”

El video no tardó en viralizarse y alcanzó la impresionante cantidad de 97.400 reproducciones en pocos días. Además, sumó 5.038 ‘me gusta’ y decenas de respuestas en la plataforma.

“¡Me alegro de que los míos se hayan ido! ¡¡Buena suerte, reina!!”, “Cuánto talento”, “Increíble capacidad”, “Esto me hizo reír mucho más de lo que debería” y “Tendré una (operación de reducción de busto) el próximo martes y no puedo esperar para no volver a lidiar con esto nunca más”, fueron algunos de los mensajes dejados en la plataforma.