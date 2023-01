“¿Alguien perdió un gato?”: minino desata un curioso momento al escaparse en pleno vuelo

Un pequeño gato ha llamado la atención de muchos en redes sociales tras volverse tendencia por un video en el que se registra cómo se escapó de su jaula y empezó a caminar en medio del pasillo de un avión en pleno vuelo. Incluso se subió a los asientos de los pasajeros. De inmediato, una aeromoza lo capturó y buscó a su dueño. La curiosa escena es viral en TikTok.

Minino se escapa en pleno vuelo y causa risas en redes sociales

El incidente se produjo el pasado 30 de diciembre en un vuelo de United Airlines que iba de Dallas, Texas, a San Francisco, California (Estados Unidos). En uno de los registros captados por los usuarios en el vuelo, se ve que una azafata logra atrapar al travieso animal que, según el medio New York Post, había estado recorriendo el área de primera clase del vuelo.

Tras ello, lo cargó para ir mostrándoselo a cada viajero. “¿Alguien perdió un gato? ¿Alguien extraña a un gato?”, preguntaba. El animal aprovechó la distracción de la mujer y se soltó de sus brazos. Poco después, un sujeto reconoció a la mascota y fue por él. Sin dar ninguna explicación, cargó al gato y fue de regreso hacia su asiento.

Usuarios reaccionan al video viral

El video, publicado por el usuario @david.hislop, superó los 3,1 millones de reproducciones en la plataforma. Al respecto, muchos de los usuarios cuestionaron la forma en que la aeromoza sujetó al gato. Otros solo atinaron a bromear con el curioso momento.

“Se sentía en clase bussines y su dueño lo lleva en económica”, “Amo a los gatos con todo mi ser”, “A mí casi me bajan del avión cuando se me escapó mi gato”, “El gato volador”, “Así no se agarra a un gato”, “El gato: ‘De mejores lugares me han sacado’”. “El michi: ‘Suéltame, humana, que yo tengo boleto premier’”, comentaron algunos sobre el video viral.