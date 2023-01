Joven le pone correa a su cuy y lo saca a pasear en centro comercial de Cusco: “Va dejando regalitos”

Una singular escena ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Un usuario registró el momento exacto en que un joven sacó a pasear a su cuy a un centro comercial de la ciudad del Cusco. Con una correa en su pecho, la mascota llamó la atención de los comensales, quienes se acercaron a saludarlo. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

Joven sorprende al pasear a su cuy en centro comercial

En el video, publicado por el usuario @incoolto.pe, se observa cómo el muchacho estaba viendo un anuncio de comida en el centro comercial de Cusco. Sin embargo, lo que llamó la atención es que tenía una pequeña mascota con correa.

PUEDES VER: Mujer peruana causa sensación al bailar al ritmo de salsa sensual mientras cocina

Un usuario que se encontraba en lugar se percató de que se trataba de un cuy de color blanco con marrón. Fue tal la impresión de aquella peculiar imagen que algunos niños se acercaron a saludar y no dudaron en acariciar al animalito.

Usuarios reaccionan al video viral

El video superó las 125.000 reproducciones en la plataforma. Al respecto, algunos de los usuarios comentaron haber visto situaciones similares con otros tipos de roedores. Otros bromearon con la singular escena.

PUEDES VER: Joven compra un PS5 a 6 dólares, llega a casa y descubre que era un parlante

“Fue su último deseo”, “Yo mirando la oferta de Popeyes”, “Cosas que me pierdo por no ir al Real Plaza”, “Está viendo en qué restaurante lo van a cocinar”, “Yo también saqué a pasear a mi hámster”, “Eso no me sorprende. La semana pasada una niña tenía su ratoncito blanco con correíta”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.