Mexicana se emociona al comprobar que su hija aprendió a cocinar arroz: “Casi llora de la impresión”

Una madre mexicana llamó la atención de todos en redes sociales. Esto luego de comprobar que su hija aprendió a preparar arroz al degustarlo en la olla. Su reacción fue tal, que se mostró sonriente en todo momento. La curiosa escena es viral en TikTok.

Mujer estalla de la emoción al probar el arroz que cocinó su hija

En el video, publicado por la usuaria @yessmaldonado1, se observa que la madre se acerca a la cocina para probar la comida preparada por la joven. Con un cucharón de madera en la mano, procede a degustarla y su reacción no se hizo esperar.

PUEDES VER: Mamá le regala videojuego GTA a su hijo, pero lo devuelve al descubrir de qué trata: “Hasta a mí me dolió”

“Hija, ya te quedó el arroz. Ya sabes. Te quedo así, no se te pegó y no se te batió. Ya sabes hacer arroz”, dijo la mexicana impresionada por el resultado. No obstante, aún incrédula por el hecho, le preguntó a su hija si había comprado el arroz. “No manches, cómo lo voy a comprar”, respondió ella de inmediato.

Usuarios reaccionan al video viral

El video superó los 1,4 millones de reproducciones en la plataforma. Al respecto, muchos de los usuarios saludaron a la madre por incentivar la responsabilidad de sus hijos. Otros solo atinaron a bromear con su curiosa reacción al probar el arroz.

PUEDES VER: Mujer peruana causa sensación al bailar al ritmo de salsa sensual mientras cocina

“Adoro a tu mamá, ahora me tienes que compartir de tu arroz”, “qué alegría de su mamá”, “mi mamá nunca me hablará así de bonito”, “casi lloró de la impresión”, “graduada de las clases de cocina de mamá”, “el grito de la emoción”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.